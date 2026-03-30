Argentina avanza en combustibles sostenibles de aviación con su primera jornada de SAF La transición hacia combustibles más sostenibles en el sector aeronáutico avanza en la agenda energética de la región, y Argentina comienza a posicionarse como un actor relevante en este proceso. Por Santiago Jesus Masello 30 de marzo 2026 · 14:39hs

Argentina avanza en combustibles sostenibles de aviación con su primera jornada de SAF

En ese marco, se llevó a cabo el jueves 23 de marzo en la sede de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación; la 1ra Jornada de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF), un espacio que reunió a representantes del sector público, especialistas técnicos, actores del agro y la industria para analizar oportunidades, desafíos y avances vinculados al desarrollo de estos combustibles.

El evento fue impulsado por la Secretaría, dependiente del Ministerio de Economía de la República Argentina, y tuvo como objetivo principal generar un ámbito de articulación entre distintos sectores estratégicos para evaluar el potencial del país en la producción de SAF, un componente clave en la descarbonización del transporte aéreo a nivel global.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el panel de apertura titulado “Panorama global: Biojet, innovación en biocombustibles. Uso y oportunidades. Marco normativo”, donde participó Agustín Torroba en representación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos.

Durante su exposición, abordó las principales tendencias internacionales en materia de biocombustibles aplicados a la aviación, con foco en el desarrollo del biojet, sus usos actuales y las oportunidades que presenta para países con capacidad agroindustrial como Argentina. “El SAF, se llama así porque la letra S implica la sostenibilidad en el propio concepto del biocombustible. Y además un dato no menor a tener en cuenta es que la molécula de etanol es distinta a la de nafta, la molécula de biodiesel es distinta a la de gasoil; pero la molécula de SAF es casi idéntica a la de combustible de aviación convencional” expresó Torroba.

En ese contexto, analizó los marcos normativos globales que están impulsando el crecimiento del SAF, destacando cómo distintas regiones avanzan en la implementación de regulaciones, incentivos y mandatos que buscan acelerar la adopción de estos combustibles. “Evidentemente vamos a necesitar nuevas materias primas, ya que el uso de SAF se viene duplicando año tras año. Hoy el SAF termina vendiendo activos ambientales, pero no a cualquier precio; ya que las aerolíneas en caso de no utilizar SAF deben comprar créditos de descarbonización”, agregó. En este escenario, la participación del IICA y de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos, a través de la exposición de Torroba, refuerza la importancia de integrar la experiencia internacional con las capacidades locales, promoviendo una visión estratégica que permita a los países de la región insertarse en las nuevas cadenas globales de energía sostenible.