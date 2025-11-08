La Capital | Expocon | Pymes

El futuro de las pymes: Damián Di Pace será parte del ciclo Voces en Foco en la Fundación Libertad

La segunda edición desembarca el miercoles 12 de noviembre en Mitre 170 con una conferencia de Damián Di Pace sobre el futuro de las pymes en contextos local y global.

8 de noviembre 2025 · 08:06hs
El futuro de las pymes: Damián Di Pace será parte del ciclo Voces en Foco en la Fundación Libertad

Torre Puerto continúa su ciclo de conferencias “Voces en Foco”, una propuesta que busca abordar temáticas de diversas áreas con una mirada proactiva sobre presente y futuro. Su CEO, María José Correa, sostiene que el liderazgo empresarial requiere interpretar el ecosistema económico, político y social de cada comunidad y tender puentes con actores clave.

Alianza con Fundación Libertad

La segunda edición llega a Rosario de la mano de Fundación Libertad, entidad privada sin fines de lucro con 36 años de trabajo en investigación y difusión de políticas públicas, especialmente en el terreno socioeconómico y empresarial. En su plan de trabajo, la institución enfatiza la necesidad de seguir conectando al entramado productivo regional y de federalizar la agenda en todo el país. El encuentro convoca a empresarios, cámaras y entidades intermedias, periodistas y referentes de la sociedad civil.

Conferencia central: pymes y tendencias

El invitado especial será Damián Di Pace, analista económico y director de Focus Market, quien dará la charla “El futuro de las pymes en el contexto local y global”. El economista compartirá tendencias de consumo, dinámica de mercados y criterios financieros para la toma de decisiones en escenarios cambiantes, con foco en herramientas prácticas para empresas y organizaciones.

Cuándo y dónde

  • Fecha: miércoles 12 de noviembre

  • Lugar: Fundación Libertad, Mitre 170, Rosario

  • Acceso: entrada libre y gratuita, con acreditación previa.

“Voces en Foco” apunta a aportar valor con contenidos aplicables y a fortalecer el diálogo entre el sector privado, el ámbito académico y la sociedad civil, en línea con la agenda de desarrollo regional.

