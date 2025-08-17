BAID S.A. presenta dos nuevos proyectos inmobiliarios

Baid, una empresa constructora con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos de alta calidad, anuncia la ejecución de tres nuevos edificios en la ciudad.

Estos proyectos se distinguen por su diseño innovador, ubicación estratégica y la atención minuciosa a cada detalle constructivo, asegurando siempre el cumplimiento riguroso de los plazos acordados.

Esta dinámica de construcción resulta altamente beneficiosa para los inversores, ya que ofrece la posibilidad de adquirir unidades desde el pozo, a precios más accesibles, y en pocos meses recibir el inmueble completamente terminado, con una fecha de entrega y certificado garantizados.

• San Martín 540 - BAID 14

ENTREGA 2026

El edificio está compuesto por unidades de un dormitorio y monoambientes, diseñadas para ofrecer un ambiente cómodo y funcional con una distribución de unidades que se adaptan a diferentes estilos de vida. Este proyecto se sitúa en el corazón de Barrio Centro, una zona dinámica y de fácil acceso a las principales arterias de la ciudad.

Una de las características más destacadas de este desarrollo es su proximidad al Río Paraná y al Parque España, que no solo brindan un espacio para actividades al aire libre, sino que también enriquecen la calidad de vida de sus residentes. La cercanía al río y al parque ofrece oportunidades para disfrutar de la naturaleza y de momentos de esparcimiento, convirtiendo el entorno en un lugar ideal para vivir.

Esta ubicación privilegiada, sumada a la importancia del acceso al río y al parque, hace de este edificio una opción atractiva tanto para quienes buscan un nuevo hogar como para aquellos interesados en invertir en una zona en constante crecimiento.

Subsuelo con cocheras, planta baja y 8 pisos.

• San Juan 643 - BAID 15

ENTREGA 2026

El edificio está compuesto por unidades de un dormitorio y monoambientes, diseñadas para ofrecer confort y funcionalidad. Se encuentra ubicado en una zona residencial de primer nivel en Barrio Martin, uno de los sectores más buscados de la ciudad, gracias a su cercanía con la costanera y su acceso a atracciones turísticas y gastronómicas de renombre. Este enclave combina la tranquilidad de un barrio residencial con la vitalidad de la vida urbana, ofreciendo a sus residentes lo mejor de ambos mundos.

El proyecto cuenta con subsuelo, planta baja y 8 pisos, proporcionando espacios modernos y bien distribuidos, ideales tanto para vivienda como para inversión.

Esta ubicación privilegiada no solo garantiza una conexión directa con los principales atractivos de la ciudad, sino también una alta valorización inmobiliaria, convirtiendo al proyecto en una excelente oportunidad tanto para quienes buscan un lugar para vivir como para aquellos interesados en invertir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estos edificios están concebidos con características constructivas de alta calidad que garantizan confort, seguridad y eficiencia para sus residentes.

El hall de ingreso está equipado con control de acceso y un sistema de video monitoreado, asegurando la protección de todos.

Los ascensores de última generación cuentan con un diseño moderno, que incluye puertas automáticas, revestimiento de acero inoxidable, espejos y piso de porcelanato brillante.

La envolvente estructural se compone de un muro de hormigón más una capa de mampostería y techos diseñados de acuerdo a los estándares de eficiencia energética. Las unidades ofrecen finas terminaciones de yesería, pisos de porcelanato de alta calidad, y amoblamientos de cocina completos con bajos mesadas y alacenas de primera calidad.

Además, incluyen interiores de placard, aberturas de aluminio línea Modena con vidrios eficientes y cortinas de enrollar, lo que mejora la eficiencia energética del edificio. Estos edificios representan una opción moderna y sostenible, siendo ideales tanto para quienes buscan un nuevo hogar como para inversores. Para más información visite: www.baidsa.com

