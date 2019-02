El empresario que va por todo

El "hermano del alma" del presidente Mauricio Macri, el empresario Nicolás "Nicky" Caputo, se quedó con una de las dos centrales termoeléctricas que decidió privatizar el gobierno nacional, pese a las numerosas objeciones planteadas por una posible venta de las instalaciones a "precio vil". Central Puerto, la firma de Caputo, ofertó 326,5 millones de dólares por la Central Térmica Brigadier López, ubicada en la localidad santafesina de Sauce Viejo. Caputo ya estuvo recientemente en el centro de otra polémica cuando fue nombrado por la Casa Rosada como cónsul argentino en Singapur. Las familias Caputo y Macri compartieron la llegada de 2019 en Cumelén, cerca de Villa La Angostura. Tras esa noche, el primer decreto que firmó Macri fue el que incluyó su designación como flamante diplomático.

Al final, era información falsa

Norberto Yauhar, ex ministro de Agricultura de la Nación, le ganó una demanda por daños y perjuicios al periodista Jorge Lanata y a los medios Canal 13 y Radio Mitre (ambos del Grupo Clarín) por haberlo involucrado en un caso de narcotráfico ocurrido en 2013 en Chubut, que terminó con el hallazgo de 110 kilos de cocaína en la pesquera Poseidón. El fallo del juez Fernando Pablo Christello obliga a ambos medios, a Lanata y a otro periodista del Grupo Clarín, Nicolás Wiñazki, a abonar una suma de $ 600 mil, además de la publicación de un texto en el diario Clarín y en Radio Mitre, en el que admitan que fueron condenados por publicar una noticia falsa. La demanda del ex ministro de Cristina Kirchner data de 2013, cuando Lanata emitió en su programa un informe sobre el caso narco ocurrido en Chubut con el título de "Narkolandia". Aunque en ningún momento trascendió ni hubo información sobre que Yauhar estuviera vinculado al caso, Lanata y Wiñazki (autor del informe realizado en Chubut) sostuvieron en el programa de Canal 13 y en otros envíos en los que ellos participaban en Radio Mitre, que el entonces ministro de Agricultura estaba involucrado. Es más, Lanata se refirió a Yauhar como "narco", y aseguró que iba a "ir preso". Tras un proceso iniciado el 5 de agosto de aquel año, en el que Lanata no se hizo presente, quedó habilitada la vía judicial para el reclamo por daños y perjuicios. En el fallo del juez Christello se abunda sobre la responsabilidad de los medios en la publicación de noticias y hace una clara diferencia entre la información errónea y la falsa: "La información errónea no origina responsabilidad civil por los perjuicios causados si se han utilizado los cuidados, atención y diligencia para evitarlos", dice el magistrado. Pero en este caso el juez define de manera contundente que la información difundida por Lanata y Wiñazki era "falsa", lo cual "genera, como principio, responsabilidad civil y penal".