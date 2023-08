Trump se presentó ante un juzgado, le leyeron los cargos y fue liberado

El ex presidente de EEUU fue acusado de cuatro delitos en las elecciones de 2020, que derivaron en la toma violenta del Capitolio por sus seguidores

El ex mandatario habla con los periodistas antes de subir a su avión privado y marcharse de Washington.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó este jueves en la sede del tribunal federal del Distrito de Columbia para la lectura de cargos tras haber sido imputado por conspirar e intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que finalmente ganó Joe Biden y que derivaron en la toma del Capitolio de sus fanáticos, un hecho emblemático por su gravedad institucional en la democracia estadounidense. Ante el tribunal, el ex mandatario se declaró no culpable.