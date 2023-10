Israel intensifica ataques aéreos y terrestres en Gaza y corta las comunicaciones del territorio

Las explosiones de los continuos ataques aéreos iluminaron el cielo de la ciudad de Gaza durante horas después del anochecer de este viernes. El proveedor de telecomunicaciones palestino, Paltel, dijo que el bombardeo provocó una “interrupción total” de los servicios de Internet, móviles y fijos. El corte significó que no se pudieron conocer de inmediato las víctimas de los ataques ni los detalles de las incursiones terrestres. Algunos teléfonos satelitales siguieron funcionando.

Los familiares fuera de Gaza entraron en pánico después de que sus chats de mensajería con familias en el interior se apagaran repentinamente y las llamadas dejaran de realizarse.

"Tenía mucho miedo de que esto sucediera", dijo Wafaa Abdul Rahman, directora de una organización feminista con sede en la ciudad cisjordana de Ramallah. Dijo que durante horas no había tenido noticias de su familia en el centro de Gaza.

“Hemos estado viendo estas cosas horribles y masacres cuando se transmiten en vivo por televisión, entonces, ¿qué pasará cuando haya un apagón total?” dijo, refiriéndose a escenas de familias que han sido aplastadas en sus hogares por los ataques aéreos durante las últimas semanas.

Lynn Hastings, coordinadora humanitaria de la ONU para los territorios ocupados, publicó en X, antes conocido como Twitter, que sin líneas telefónicas e Internet, los hospitales y las operaciones de ayuda no podrían funcionar. La Media Luna Roja dijo que no podía contactar a los equipos médicos y que los residentes ya no podían llamar a las ambulancias, lo que significaba que los rescatistas tendrían que perseguir el sonido de las explosiones para encontrar a los heridos. Los grupos de ayuda internacional dijeron que sólo pudieron comunicarse con unos pocos empleados utilizando teléfonos satelitales.

El Comité para la Protección de los Periodistas expresó alarma y dijo que el mundo “está perdiendo una ventana a la realidad” del conflicto. Advirtió que el vacío de información “puede llenarse con propaganda mortal, desinformación y desinformación”.

El portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que las fuerzas terrestres estaban "expandiendo su actividad" el viernes por la tarde en Gaza y "actuando con gran fuerza... para lograr los objetivos de la guerra". Israel dice que sus ataques tienen como objetivo a los combatientes y la infraestructura de Hamas y que los militantes operan entre civiles, poniéndolos en peligro.

El centro de prensa de Hamás informó de intensos enfrentamientos nocturnos con fuerzas israelíes, incluidos tanques, en varios lugares junto a la valla fronteriza. El ejército israelí no hizo comentarios al respecto.

Israel ha acumulado cientos de miles de tropas a lo largo de la frontera antes de una esperada ofensiva terrestre. El viernes temprano, el ejército dijo que las fuerzas terrestres llevaron a cabo su segunda incursión de una hora dentro de Gaza en otros tantos días, atacando docenas de objetivos militantes en las últimas 24 horas.

El número de muertos palestinos en Gaza ha superado los 7.300, más del 60% de ellos menores y mujeres, según el Ministerio de Salud del territorio. Un bloqueo a Gaza ha significado una disminución de los suministros, y la ONU advirtió que su operación de ayuda a cientos de miles de personas se estaba “desmoronando” en medio de un combustible casi agotado.

Según el gobierno israelí, más de 1.400 personas fueron asesinadas en Israel durante el ataque de Hamas del 7 de octubre, y al menos 229 rehenes fueron llevados a Gaza. Militantes palestinos han disparado miles de cohetes contra Israel, incluido uno que impactó en un edificio residencial en Tel Aviv el viernes, hiriendo a cuatro personas.

El número total de muertes supera con creces el número combinado de las cuatro guerras anteriores entre Israel y Hamas, estimado en alrededor de 4.000 .