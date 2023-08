el dia12.jpeg

Edimburgo, Reino Unido. El elenco de Dark Noon ensaya parte de su espectáculo. Una experiencia teatral interpretada por siete actores sudafricanos que cuestionan la glorificación de Hollywood del salvaje oeste, Dark Noon comienza con un set de filmación para un spaghetti western, un pastiche de The Good, The Bad and The Ugly de Sergio Leone. Fotografía: Jeff J Mitchell/Getty Images