El elenco de GO! vive a tu manera te invita

Acompañando su presentación en el Predio Ferial Parque de la Independencia (Ex Rural) en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el elenco de GO! Vive a Tu Manera, la exitosa serie juvenil original de Netflix estará realizando una firma de discos HOY 6 de septiembre, a las 17 horas en el Musimundo de Alto Rosario Shopping (Junín 501, Rosario, Santa Fe).

Ese día, los protagonistas de la serie -Mía (Pilar Pascual), Álvaro (El Purre), Zoe (Carmela Barsamián) y Simón (Paulo Sánchez Lima)- estarán autografiando los dos discos publicados a la fecha, correspondientes a las temporadas emitidas por la plataforma de streaming: GO! Vive a Tu Manera (temporada 1) y GO! Vive a Tu Manera: No Tengo Miedo de Amar (Temporada 2). Además, los fanáticos podrán sacarse fotos y compartir un gran momento con sus personajes favoritos. ¡No te lo pierdas!

