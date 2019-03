El que no se dio por vencido y transformó las críticas en canción

Cuando era más chico, Diosnel sintió los cuestionamientos de quienes descreían de todo su potencial. De quienes entendían que lo suyo era pura "fantasía".

Pero él sí creyó en él y nunca se dio por vencido. Y entonces, esas palabras que alguna vez lo lastimaron las transformó en música. Y con una base de rap subió en agosto pasado a su canal de YouTube Me criticaban, su primera canción.

"Me criticaban, me hablaban mal, me decían que no iba a llegar a nada. Y de ahí salió mi primera canción", cuenta el adolescente.

Diosnel tiene 17 años, va a la Escuela Nuestra Señora de Itatí de barrio Las Flores y escribe canciones de rap y trap. "El rap es más hablado y el trap es como más gritado, más elevado", explica. A principios de febrero publicó en YouTube Dinero, su segundo tema.

Del proceso de escritura de sus canciones, confiesa: "Escribo cuando estoy mal, cuando estoy triste. En mi casa, acostado o desayunando".

Diosnel toma con su mano derecha el celular y recita la letra de su primera canción. Ese tema que nació del dolor. Tiene la mirada fija en el celular y se concentra en cada estrofa. Quizás no se da cuenta que a medida que avanza en la lectura a su alrededor se produce un silencio limpio. Diosnel está compartiendo su historia.

Embed

Me criticaban (*)

Hay mucha gente que me criticaba, decían que no lograría nada. Pero yo nunca me di por vencido y ahora cumpliré mis objetivos

Hasta mi familia pensó que no podía, querían que baje de esa fantasía, que me hacía flashear y era cualquiera, pero eso es amor y el amor no espera.

Ellos no sabían que tenía algo escondido, yo creía en mí y de mi gente no me olvido. Mirame ahora, estoy contando billetes, no hables de mi vida, que en la tuya nadie se mete.

Me acuerdo, me la pasaba llorando, porque decían que era un fracasado. Pero el tiempo fue pasando, poco a poco lo fui logrando.

De a poco fui progresando y la gente se iba callando. Ahora me voy de mambo para la gente que me está amando.

Diosnel Sotelo, 17 años

(*) Extracto de "Me criticaban". En pocos meses cosechó más de 500 visitas en su canal de YouTube.