Gremios del transporte calentaron la previa al paro nacional del jueves

Y agregó: “Cuando el presidente dice que el salario le ganó la inflación se referirá a su sueldo o al de su hermana pero no al de la mayoría de los trabajadores, hay hambre en este país y muchos no se dan cuenta o creen que no les va a tocar”.

El dirigente sindical destacó que el movimiento obrero organizado es el único que hoy enfrenta al gobierno ya que, desde la política, “hoy no hay una persona que se suba al caballo para tratar de que entremos en un cauce en verdad”.

Camino al paro

En ese sentido, se mostró confiado en que la huelga nacional convocada para el jueves “será contundente”. En sintonía, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer aseguró que “será un parazo” contra el “ajuste inconmensurable” que lleva adelante el gobierno nacional. El triunviro aseguró que todos los gremios que forman parte de la central obrera adherirán al paro.

De confirmarse, no habrá servicios de transporte, educación, salud, comercio y bancos en todo el país. Si bien todavía falta la confirmación oficial sobre cómo serán las medidas de fuerza parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, los trabajadores de dichos servicios van a plegarse al paro.

“Miles de colectiveros van a parar, lo que digan las empresas nos tiene sin cuidado, si no para la UTA pararán los choferes”, aseguró Pablo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y adjunto de Camioneros, quien estuvo presente el lunes en el Polo Petroquímico de Dock Sud (Avellaneda) en las asambleas realizadas por los empleados nucleados en la Catt. El dirigente aseveró que el paro general del 9 de mayo será “contundente”.

Asamblea aceitera

En solidaridad con la Catt, los trabajadores aceiteros realizaron una asamblea con la presencia de Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA). El gremio, junto al Soea de San Lorenzo realizaron la semana pasada una huelga nacional contra la reforma laboral.

“El paquete fiscal presentado junto al proyecto de ley Bases, que ahora deben tratar el Senado, es tan profundamente regresivo que baja el impuesto a los Bienes Personales, que pagan las 120 mil personas más ricas del país, y reinstala la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que impacta sobre los salarios de 1,1 millón de trabajadoras y trabajadores”, dijo.

Los aceiteros denunciaron que el proyecto promueve la tercerización laboral, que las embarazadas trabajen hasta 10 días antes del parto, permite pagar por un delito como es habilitar el despido por discriminación a cambio de una multa, ataca a las y los jubilados presentes y futuros, habilita las privatizaciones de empresas estatales estratégicas y la entrega de los recursos naturales y legaliza un blanqueo de capitales que sólo favorece el lavado de dinero proveniente de negocios ilegales.

“Nuestra federación tiene una larga historia de lucha por la eliminación de la tercerización y el sistema de contratistas, cuyo principal objetivo es mantener en la incertidumbre al trabajador y mantener al colectivo dividido con obreros de primera y de segunda”, dijo Yofra, y advirtió que su inmediata consecuencia es“ la multiplicación de siniestros laborales”. Por eso, propusieron modernizar la legislación laboral bajando la jornada laboral y mejorando la seguridad en los puestos de trabajo.