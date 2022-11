El trigo pegó un fuerte salto en Chicago

En Rosario el trigo retrocedió ayer u$s 5 y se ubicó en los u$s 340 por tonelada.

El trigo subió casi veinte dólares por tonelada en el mercado de Chicago, impulsado por la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo que permitía la exportación de granos desde Ucrania a través de corredores seguros en el Mar Negro. La cotización cerró a u$s 324,17 la tonelada.

Esta situación también repercutió en los precios de los demás commodities, con alzas del 1,38% en la soja, en u$s516,98 la tonelada, y del 1,57% en el maíz, que operó a u$s 272,23 la tonelada.

En las semanas previas el mercado especulaba con una prórroga del acuerdo que alcanzaron Rusia y Ucrania, con la mediación de Turquía, en agosto por 120 días que permitía la exportación desde los puertos ucranianos. a decisión de Rusia de no renovar el acuerdo desató la disparada en los precios, especialmente en el trigo.

“En la práctica, esto implica la chance de una paralización total de los despachos, dado que Rusia retirará los inspectores que auditan el ingreso y el egreso de buques en el corredor seguro”, detalló Granar.

Sin embargo, en Rosario, el trigo retrocedió ayer u$s 5 y se ubicó en los u$s 340 por tonelada. La soja disponible permaneció en $ 60.000 por tonelada En igual sentido, el maíz con descarga inmediata se mantuvo en u$s 240 por tonelada.