Deuda: el Ministerio de Economía pateó vencimientos por $ 3 billones

En base a estos números, el Palacio de Hacienda logró extender los plazos de vencimiento del 69,7% del total de títulos licitados. La cartera que conduce Sergio Massa calificó de “exitosa” la operación, en la que se recibieron un total de 1.079 ofertas que representaron un total de $1,6 billones de valor nominal.

Desde Economía destacaron la participación de los bancos Santander y Galicia y, en menor medida, Nuevo Banco de Santa Fe, Banco San Juan y Banco Macro.

Para atraer el interés de los inversores, Economía ofreció diversos títulos, algunos de ellos a tasa fija, otros ajustables por CER (inflación) o la variación del dólar, y también bonos dual, que le permiten al tenedor elegir las dos opciones. La mayoría vence a mitad de año, con excepción de un bono hasta febrero de 2024.

En tanto, el índice S&P Merval retrocedió este martes 4,19%, producto de una toma de ganancias tras haber alcanzado un máximo histórico en pesos y el mayor valor en dólares desde el 12 de agosto de 2019. En Nueva York, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cayeron hasta 5,4%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con subas promedio de 80 centavos promedio, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER operaron con altibajos. En este marco, el riesgo país cedió 2,7% para quedar en 2.153 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el Banco Central finalizó la rueda con compras por u$s 3 millones. El dólar blue se recuperó de las caídas de fin de año y se negoció con un incremento de ocho pesos, a $ 354 por unidad. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registró un descenso de 0,1%, a $ 344,49; mientras que el MEP subió 0,5%, a $ 330,70.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 21 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 178,36.

Los precios de los principales granos cerraron con bajas generalizadas en el mercado de Chicago. Las lluvias ocurridas el fin de semana en Argentina y Brasil y la devaluación del real frente al dólar fueron las causas primordiales de las mermas en la oleaginosa y en el maíz.

En el caso del trigo, la agilidad que están ganando las exportaciones de Rusia fue la explicación fundamental para explicar el retroceso en su cotización.

De esta forma, el contrato de marzo de la oleaginosa bajó u$s 11,66 por tonelada hasta los u$s 548,31 la tonelada.

El maíz retrocedió u$s 3,15 y se ubicó en u$s 263,96 la tonelada y el trigo perdió u$s 6,06 y se ubicó en u$s 284,95 la tonelada, como consecuencia de “la agilidad que están ganando las exportaciones de Rusia, en una campaña en la que el país cuenta con una oferta récord”, destacó Granar.

En Rosario, el precio de la soja cerró con una baja de $ 2.000, en una jornada con mayor dinamismo comercial y en la que el maíz cotizó estable y reaparecieron las ofertas por trigo tras varias jornadas sin movimientos. La oleaginosa con descarga, por entrega contractual y por fijación de mercadería se comercializó a $ 70.000 la tonelada, con un recorte de $ 2.000 en relación con los precios ofrecidos el lunes.

En la jornada de este martes reaparecieron los ofrecimientos por trigo, en u$s 300 por tonelada. Por su parte, el maíz disponible se mantuvo en u$s 240 la tonelada.

En Wall Street las acciones abrieron el año con bajas generalizadas arrastradas por los papeles de Apple y Tesla, como consecuencia de la preocupación de los inversores sobre los aumentos de tasas que podría definir la Reserva Federal para contener la inflación.

El Dow Jones terminó neutro, mientras que el S&P 500 cayó 0,4% y el Nasdaq perdió 0,8%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

Los papeles de Tesla y Apple lideraron las caídas y arrastraron al resto del mercado dado su enorme peso ponderado.

YPF

Por otra parte, la petrolera YPF decidió salir al mercado en busca de financiamiento por un monto estimado en u$s 300 millones a través de la emisión de dos Obligaciones Negociables (ON) con plazo de vencimiento de entre 18 y 36 meses, cuyo resultado se conocerá este miércoles.

La compañía decidió comenzar el año con una colocación de deuda favorecida por la liquidez del mercado y luego de lograr en la última semana una mejora en la calificación como emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera.

Será la primera colocación que realizará la empresa luego de la emisión del 24 de febrero de 2021 de Obligaciones Negociables por u$s 122 millones en dos series, tras el cierre de la reestructuración de su deuda en los mercados internacionales.