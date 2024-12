Ambigüedad y estructura

Y puesto en el tiempo mi “yo existo”, ocurre que soy y no soy. De momento a momento; en un fenómeno de tránsito de mi presente consciente, que transcurre de la retención de mi pasado inmediato a la orientación a un porvenir imaginado que anticipo. De ahí que mi perspectiva a este respecto sea necesariamente inestable y móvil, como faro de nave que oscila en la tormenta. Mi conciencia del tiempo se viene a confundir con este llegar continuo de nuevas circunstancias que sustituyen otras que se desvanecen en mí sin desaparecer ni olvidarse por completo. Sólo idénticos y como si no pasaran, se repiten los actos de la rutina diaria; que tanto me pueden significar este momento, este día… hasta abarcar la conciencia de mi vida entera; cuya fragilidad, como el faro que se mece suspendido en el abismo, el inconsciente implica.