Central: Días cruciales por la renovación de Cocca

Entre los varios frentes abiertos que tienen los directivos hay otros que también desean ir cerrando a la brevedad. Y no es puntualmente el caso que tiene como máximo protagonista a Marco Ruben (ver aparte). Desde Central aspiran mantener la próxima semana un nuevo cónclave con el representante de Diego Cocca en busca de ver si empiezan a concretar la renovación del entrenador. Claro que para que haya acuerdo se deberán dar una variable de combinaciones.

Central maneja como gran chance renovar el vínculo con Cocca. También es cierto que no está dispuesto ahora a hacerlo a cualquier precio. Para lograr un acuerdo habrá que dejar claro cuáles serán las pautas que deberá cumplir el DT de ahora en más.

No sólo el factor económico incide la negociación. El club no está en condiciones de afrontar un nuevo elevado arancel por los servicios del entrenador. A eso hay que agregarles que los juveniles de la casa deberán tener más rodaje en el primer equipo, algo que no sucedió bajo el mandato del actual DT, quien siempre optó por jugadores de experiencia y de la escudería, en muchos casos, de su representante: Christian Bragarnik. Más allá de estas particularidades, los directivos buscarán la semana que viene tener un panorama más claro sobre si habrá o no renovación.