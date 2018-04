¿Quién es el Padre de la Patria?

Esta pregunta puede parecer irreverente porque casi no hay argentino que no distinga con ese honor al general San Martín, creador del Regimiento de Granaderos a Caballos, vencedor en San Lorenzo, Chacabuco y en la trascendental batalla de Maipú. "El Libertador" cruzó cuatro veces la cordillera (ida y vuelta); una epopeya que admiran las academias militares del mundo. Estos cruces posibilitaron la libertad de Chile y Perú, así como la conquista de la independencia iberoamericana, rubricada por Simón Bolívar con su ejército y granaderos de San Martín. Estos pergaminos justifican considerarlo el "Padre de la Patria". Sin embargo, algunos piensan que el verdadero "Padre de la Patria" es el general Belgrano: por su humildad, generosidad y sacrificio; como asimismo por convertirse en militar sin serlo, y vencer en Tucumán y Salta al poderoso general realista Pío Tristán. El creador de nuestra bandera, ya en su tiempo, alentaba a exportar materia prima con valor agregado. Belgrano no dudó en donar sus premios en dinero para construir escuelas y murió en absoluta pobreza. Pero también están quienes sostienen que el general Martín Miguel de Güemes merece el ilustre título de "Padre de la Patria", porque nacido en Salta en el seno de una familia rica, aceptó de buen grado la carrera militar, en vez de seguir un rumbo menos riesgoso. También por haber sido otro actor principal en la "guerra de la independencia" al frente de sus legendarios gauchos, con los que, sin grandes recursos, detuvo las intenciones invasoras de las tropas realistas. De regreso en su tierra natal, San Martín le encomendó la protección de la frontera norte, por lo que como conocedor de la región, puso en práctica la guerra de guerrillas. Güemes fue herido de bala en Salta por españoles comandados por el coronel José Valdés: El general salteño siguió hasta el paraje "Cañada de la horqueta", donde dos emisarios de Valdés le ofrecieron llevarlo a Buenos Aires si prometía desistir de la guerrilla. Pero Güemes contestó pidiéndole a sus gauchos que prosiguieran la lucha, cosa que hicieron venciendo finalmente al enemigo. Ese gesto hizo que once días después, el 11 de junio de 1821, Güemes falleciera a causa de su hemofilia. Con el afecto y admiración que me inspiran Belgrano y Güemes, creo que el galardón de "Padre de la Patria" está justamente otorgado a San Martín. De todas maneras, estos generales patriotas iluminan con luces fulgurantes el reconocimiento de la historia militar argentina. Por otra parte, más que "padres de la Patria", estos tres hombres son hijos dilectos de la Nación que aún les debe ser verdaderamente grande, como la soñaron ellos en Buenos Aires, en el Alto Perú, en los cerros y valles norteños, en las cumbres de Los Andes y en las ciudades trascordilleranas. Fueron de una estirpe con valores como coraje, humildad, sacrificio y renunciamiento.

Edgardo Urraco





De libros y bibliotecas

Siempre un libro es importante. Tanto, que la historia reflejada a través de una carta de lectores, de un señor de apellido Colomer que no disponía de recursos para adquirir determinado libro y solicitaba que alguien se lo facilitara en préstamo, permitió una nota en el diario La Capital que demostró la solidaridad de mucha gente que se dispuso a ofrecerle el libro. Ese hecho, que revela una de las tantas muestras de solidaridad humana, me motiva a apoyar a los muchos que aman los libros y a aportar una humilde sugerencia a quienes frecuentan la lectura a través de los libros de papel. Además de felicitar a quienes ofrecieron su espontánea generosidad para ayudar en su hábito de buen lector al señor Colomer, sugiero tener en cuenta a las bibliotecas populares, que no solamente facilitan libros sino que cumplen una labor cultural de importancia. En casi todos los barrios funciona una biblioteca popular: la Franzini Herrera en barrio Parque, la Homero en Arroyito, la Cachilo en barrio Godoy, la Vigil en Tablada, por nombrar sólo unas pocas. En esta última, en una reciente visita guiada, comprobé que disponen de más de 40.000 libros. Allí vi gente de distintas edades leyendo en la sala de lectura, llevando libros a domicilio y participando de diversos talleres, para lo cual se necesita ser socio y se abona una cuota mínima que se equipara poco más al valor de una gaseosa. Felicito a los solidarios que ayudaron al señor Colomer y dejo la invitación a visitar a las entidades que tanto trabajan por la cultura y la educación popular. En momentos de una economía difícil, en donde los libros para muchos se hacen inalcanzables, estas entidades ayudan a cubrir las exigencias de un público ávido de lectura. Sería bueno visitar y apoyar a las bibliotecas populares.

María del Carmen Cabrerizo

DNI 4.777.097





Jueces y senadores, teléfono desde Brasil

Esta semana posiblemente marque un antes y un después en el destino histórico de los gobiernos populistas y/o corruptos que gobernaron Latinoamérica desde hace tiempo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil le asestó el más duro e impensado (hasta hace "nada") golpe a la candidatura y libertad de Lula da Silva, y con ello el probable encarcelamiento e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Y todo ello, de cara a la sociedad, transmitiendo la crucial definición por televisión a todo el país. Adivina adivinador: ¿qué harán aquellos senadores que dieron forma de ley, votaron y festejaron como un gol el Memorándum de entendimiento con Irán (que fue declarado inconstitucional) cuando tengan que votar si desafueran a Cristina, que fue quien dio la orden terminante de votarlo sin debate? (hay varios que como diputados convirtieron en ley lo que había llegado del Senado y hoy son senadores). Estaría bueno que se dieran un "baño de libertad" y repasando lo sucedido en la noche del 4 de abril en nuestro vecino país reflexionaran sobre la actitud que les cupo a cada uno en esos días, donde, a los que seguían con el espíritu de cuerpo les estaba prohibido disentir (como osó hacer un solitario Jorge Yoma, que tras pedir en el recinto que le explicaran "en qué consistía ese acuerdo" votó a conciencia por el "no" y lo pagó con la expulsión del bloque y el ostracismo). Lo ocurrido en Brasil anticipa "vientos de cambio" en nuestro continente. Será oportuno que nuestros representantes tomen registro de ello y recuerden que un 22-11-15 la ciudadanía dijo "basta" y qué es lo que no toleraría más.

Juan José de Guzmán

Sobre la reforma de la Constitución

Con fondos de la población santafesina, el Partido Socialista lanzó una campaña para convencernos de la necesidad de reformar la Constitución provincial. Los argumentos publicitarios que usan son variados, pero no nos dejemos engañar, esa reforma tiene el solo fin de que el actual gobernador pueda ser reelecto. La maniobra se basa en encuestas que muestran que el único socialista con alguna posibilidad de ganar la gobernación es el señor Lifschitz, al que intentan eternizar en el cargo. Reitero, no dejemos que nos engañen una vez más.

Roque A. Sanguinetti

DNI 6.065.831