Los seguidores de Larry

Sin pretender saber qué va a ocurrir con el Brexit, ni cuáles son los detalles de las discusiones en las que ni los expertos británicos acuerdan, esto parece seguro dado que la primera ministra May no logró redondear y cerrar el tema para la fecha límite del 29 de marzo, por lo que deberá renunciar a la brevedad. La historia seguramente reconocerá su tenacidad y quizás tenga opiniones encontradas sobre la pesada asignatura que recayó sobre sus hombros; pero deberá empacar e irse como han hecho tantos antes y harán muchos después. Curiosamente, el único que seguirá siendo huésped permanente de la casa del primer ministro, será Larry, el gato, quien proveerá la continuidad a una institución fundamental. Larry (adoptado de un refugio por el ex ministro Cameron que debió abandonar por estar involucrado en el escándalo de los Panamá Papers) tiene más de 200 mil seguidores en internet (aunque las malas lenguas digan que es un caso de "fake news"). Otro idioma, otras costumbres, otro mundo.

Leonardo Peusner