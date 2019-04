Imposible caminar sin miedo

Qué lindo sería caminar por mi ciudad sin tener miedo. Sin tener que pensar dónde esconder el celular, las llaves o mi billetera. Sin tener que temer por el ruido de una moto, o el venir de un desconocido. ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tiene que venir alguien a quitarme lo que es mío? Con lo que uno se esfuerza para ganarse las cosas. Esas preguntas me las hago día a día. Sin tener respuesta alguna. Sin ninguna solución por parte del Estado, de personas que están en cargos políticos, de la policía, de los jueces. Escribo y tengo impotencia, bronca, porque pasé muchas veces por esa situación y en ninguna me hicieron daño. Pero conozco a personas que sí. Te lastiman, te hacen daño psicológico o te quitan la vida por arrebatar algo tuyo. No quiero tener miedo. Quiero caminar tranquila, pensando que nadie me hará daño. Ni a mí ni a nadie.

Marianela Malvestitti