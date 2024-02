Envejecer es retirarse progresivamente del mundo, también, de las apariencias. Siempre tienes la opción de no opinar al respecto. No hay necesidad de molestar tu alma por cosas que no puedes controlar. Esas cosas no están pidiéndote que las juzgues, dejalas en paz. Es una vergüenza para un hombre envejecer sin ver la belleza y la fuerza que su cuerpo es capaz de alcanzar. Por lo tanto, el hombre, que sabiamente alinea sus actos con una firme visión encuentra un destino y con este, su razón de ser, vivir bien exige morir bien. Nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven, no dejes, que la vida se llene de años.