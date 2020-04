En situaciones de violencia de género

Desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo, la Fiscalía de Violencia de Género de Rosario recibió desde las comisarías un entre 10 y 30 denuncias diarias. "Se redujeron bastante porque en días normales llegan entre 45 y 70. Pero no quiere decir que no haya casos. Por eso es importante visibilizar los canales de denuncias en este aislamiento en el que las mujeres pierden referencias familiares o personales cercanas para alertar sobre situaciones que sufren", dijo la fiscal Luciana Valarella.

La funcionaria indicó que igualmente no dejó de evacuar consultas telefónicas y alertas que le llegaron desde colectivos de mujeres, instituciones, ONG's ligadas a la problemática o el Teléfono Verde (0800 444 0420 sobre posibles casos de violencia de género. "Muchos de esos hechos no llegaron a formalizarse como denuncia, por eso se entiende la merma desde las comisarías, es mucho más difícil para las mujeres salir de sus casas a pedir ayuda. Está muy bien la aplicación y la denuncia on line, porque la dificultad está en la imposibilidad de salir a la calle".

Valarella recordó que todas las mujeres que atraviesen una situación de maltrato familiar o violencia de género están autorizadas a circular por la vía pública si se dirigen a una comisaría, dependencia oficial o simplemente a pedir auxilio a un vecino o persona cercana.