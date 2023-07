El final de Messi daba para un destino distinto

En 2008 y 2009: triplete: Liga, Copa del Rey y Champions. Se lo considera uno de los mejores del mundo, junto a los inmortales Maradona y Pelé. En honor a la brevedad no recordaré los goles, tampoco los premios que mundialmente recibió, coronándolos con la conquista del último mundial.

Fue en el 2012, en una entrevista con el diario El País que dijo: “Prefiero ganar títulos con el equipo antes que premios individuales o meta más goles que nadie”……. “ Mi intención es que cuando me retire, se me recuerde por ser buen tipo”. Esta última decisión de recalar en la MLS ( Major League Soccer) creo modestamente, coincide con la última parte del reportaje. Dudo que volvamos a disfrutar, deleitar y emocionarnos hasta soltar algún lagrimón, cuando nos asombrábamos de esas jugadas perfectas entre toque y paredes, mucho menos, de esos tiros libres donde los arcos arrugaban sus hombros para que la pelota no pasara.