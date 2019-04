El cumpleaños del Club Regatas

Esta semana celebramos los primeros 102 años del Club de Regatas Rosario. Hablar del club y, especialmente, de sus hazañas deportivas me llevaría a escribir muchas páginas. De cualquier manera, los invito a recurrir a la tecnología, es decir ir a Google, y allí encontrarán gran parte de su historia. Destaco también las vivencias de los últimos 50 años del club, donde crecieron y se educaron mis hijos, ya que no solamente hicieron deportes sino que también hicieron muy buenos amigos. Por supuesto, que siempre nuestro querido Regatas se ha destacado en la importancia que le ha dado a la formación de los niños, no sólo deportivamente sino también en formarlos para que sean mujeres y hombres de bien. Insisto, sería muy largo escribir y destacar lo significativo y emotivo que es vivir las actividades de mi querido Regatas. Simplemente, quiero desearle un muy feliz cumpleaños, el mundo sabe de sus hazañas deportivas, especialmente en el deporte del remo. Club de Regatas Rosario, gracias por existir y vamos por 100 años mas.

Armando Torres Arrabal

