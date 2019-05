El ecosistema Agtech de la provincia se junta para crecer

Decenas de referentes del ecosistema Agtech se unen para conformar una mesa provincial con el objetivo de conectar demandas y soluciones a los desafíos del campo y generar negocios. El primer encuentro tuvo lugar la semana pasada en Rosario, y ya se delinearon algunos temas a tratar en las próximas reuniones, entre otros, la conectividad y regulaciones.

El nuevo espacio se creó a instancias del Ministerio de la Producción de Santa Fe, que con esta convocatoria pretende articular e integrar acciones entre lo público y lo privado, además de conformar una instancia provincial para participar luego en la mesa magna nacional de Agtech. Además de funcionarios estatales, la mesa cuenta con más de 40 referentes vinculados con la innovación, las nuevas tecnologías en el agro, logística, mercados, software, empresas de servicios agrícolas, sturt ups, aceleradoras, ingenieros, científicos, productores, polos tecnológicos y también miembros del Conicet, Inti, Inta y de la Universidad Austral.

"Celebro la iniciativa porque creo que hay muchos esfuerzos dispersos. El ecosistema funciona y creo que si hay alguien que tiene que tomar el mando y coordinar es el Estado y me parece muy bien que pensemos para adelante. Es fundamental esta mesa porque si no, siempre nos quedamos en que cada institución hace su iniciativa y nadie se anima a romper el hielo. Me pareció impresionante cuando se hizo el Silicon Valley Forum (en noviembre pasado), por la cantidad de gente que hay dentro del ecosistema y ver que viene gente de Estados Unidos, de Saint Louis, y ven que ésta es la región estratégica para esto, y cuando preguntan cuál es la estrategia, resulta que no la tenemos. Es una cuestión a tomar", sugirió Juan Pablo Manson, del Polo Tecnológico de Rosario.

Marcelo Marchetti, director de Endeavor Rosario, una fundación internacional que fomenta el emprendedurismo desde hace 20 años, también celebró la iniciativa y consideró que "hay todo por sumar, todo por hacer en el polo industrial más importante del mundo que, está Rosario. Nosotros lo que hacemos es apoyar al ecosistema emprendedor y seleccionar a emprendedores en diferentes estadios para ayudarlos vía emprendedores ya consolidados y vía mentorías, a escalar, a tratar de regionalizar nuestras compañías y si es posible, lanzarlas al mundo. Tenemos posibilidades inmensas de concretarlo", auguró.

Según Ingrid Drago, referente del área de Innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), "así como el agro es uno de los pilares de trabajo de la Bolsa, la innovación, Agtech, es uno de los pilares de nuestros proyectos pilotos. Para nosotros también la conformación de la mesa es fundamental y comparto personalmente la convicción de que la articulación público-privada, como área de trabajo, es fundamental".

De la primera reunión de la mesa provincial de Agtech participó también Pablo Avalle, profesor de la Universidad Austral, institución que "tiene intenciones de tomar un posicionamiento relevante" en este ámbito. "Desde la facultad venimos impulsando el segmento de Agtech dentro del laboratorio de innovación y emprendimientos. Queremos adherir desde la universidad a la mesa para que puedan hacer uso de lo que estamos trabajando, como la aplicación de un paper que hace un relevamiento, diagnóstico y recomendaciones del ecosistema Agtech en Rosario, sobre lo que hoy en día sucede en este ecosistema incipiente".

También Martín Rinaudo, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), puso a disposición del espacio "una plataforma para Agtech para que tengan visibilización del sector y estamos generando una unidad de testeo para tener una mayor feedback entre desarrolladores y el ecosistema productor".

La aplicación reúne a empresas tecnológicas dedicadas al agro y se enfoca en generar un espacio digital ordenado y abierto para todo el público, donde se encuentren desarrolladores de tecnologías con productores y toda la comunidad agroalimentaria.

Rinaudo fue quien propuso como tema a trabajar en la mesa recientemente conformada "la conectividad, que en el campo es una gran limitante". Asimismo, mencionó que Aapresid es organizadora del Congreso Nacional Agtech, que se celebrará en el marco del 27º congreso de la asociación, en agosto próximo (ver aparte).

Desafíos. "Trabajar en mesas sectoriales es de una efectividad y fortaleza muy grande, lo pude comprobar en la de la carne, de la leche y de la maquinaria agrícola y en las nacionales. Hay una cuestión institucional muy fuerte y valoramos mucho esa forma de trabajar porque es un aprendizaje", expresó la ministra de la Producción provincial, Alicia Ciciliani, en el marco del primer encuentro, celebrado la semana pasada en la sede de Gobierno rosarina y bajo la coordinación de Lucas Candioti (Santa Fe Global).

"En la Argentina no tenemos mucha práctica de coordinación y de sentarnos para analizar la situación de un sector. La primera cuestión que aparece siempre es la puja de interés entre los distintos eslabones de la cadena, por lo que el gran desafío es que todos los sectores de la mesa puedan ganar en una política en común, y esto hay que construirlo", enfatizó la funcionaria y al respecto consideró que las mesas sectoriales "son espacios de transformación y de cambio, que funcionan con objetivos y disposición".

Para la ministra "los emprendedores Agtech son vitales, por su aporte en temas ambientales, tecnología, aplicación de fitosanitarios, reciclado, producción de alimentos y seguridad. En todo necesitamos tecnología". Al respecto indicó que "si no tenemos una visión clara de que tenemos que producir alimentos para 7 mil millones de habitantes (con una proyeccción de 9 mil millones), no vamos a poder avanzar en un mundo como todos deseamos. Ese es el gran desafío".

Finalmente, Ciciliani remarcó que "los distintos sectores tienen muchos problemas en el día a día, ya sea impositivos, de regulaciones y tecnológicos, entre otros, y una de las funciones de estas mesas es aportar a la solución de esos problemas", concluyó.

Sobre la gestación de este espacio Agtech, la subsecretaria de Planificación y Relaciones Institucionales de la cartera provincial, Gabriela Filippini, comentó que la convocatoria surgió a partir de identificar el potencial de desarrollo de las Agtech en la región, que "claramente era y es de avanzada. Ahí fue que nos cuestionamos como estado provincial cuál es nuestro rol, que debe ser central pero desde lo científico ni de ninguna de las otras instituciones que están representadas".

Filippini planteó como objetivo de la mesa la búsqueda de estrategias para potenciar y conectar cada uno de los emprendimientos del ecosistema. "Creo que hay muchísimas experiencias interesantes y un capital humano y creativo impresionante y muchas veces la crisis que tenemos es de coordinación. Entonces, si como estado podemos coordinar, y también promover, acompañar y financiar, ya se está haciendo es un salto cualitativo importante y a eso es a lo que tenemos que apuntar".

"Nos toca ser ejecutivos en cómo aterrizamos las Agtech en el territorio y cómo las vinculamos con el Estado. Estamos en ese desafío a través del programa Buenas Prácticas, por lo que ya nos conocemos con muchos de los participantes. La institucionalización de esta mesa nos va a dar una coordinación mucho mayor", indicó Juan Manuel Medina, secretario de Agricultura de Santa Fe.

El funcionario vinculó el trabajo de la mesa "a las propias plataformas que ya tenemos, como el registro único de producciones primarias, una especie de censo agropecuario permanente con más de 30 mil productores de la provincia. Cada cuatro meses, tres veces al año, tenemos un mapa real, concreto productivo de lo que está pasando en Santa Fe y también lo queremos poner a disposición porque es una plataforma central para la política pública agropecuaria".

Germán Giró, secretario de la Producción municipal, concluyó que "hay dimensiones que me parece que son buenas para trasladar a la mesa: podemos discutir desde formas de producción de energía, hasta propiedades de la información, de datos, modelos de negocios, formas de articulación entre empresas locales y temas regulatorios. Hay posibilidades de construir en este siglo de lo público y lo privado. Muchas más de las que hay a simple vista".

Pioneros. Carlos Braga, presidente de Santa Fe Global, la gerencia de producción y comercio internacional dentro del Ministerio de la Producción provincial, destacó que Santa Fe es la primera provincia que hace una mesa Agtech. "No compite con la nacional sino que la retroalimenta, pero con una mirada con identidad propia, poniendo el foco en qué queremos. Eso nos toma como responsables para seguir creciendo", afirmó.

El funcionario remarcó que para el funcionamiento óptimo de la mesa es preciso que "todos seamos lo más generosos y colaborativos posible, porque en este universo cada institución toma una parte y piensa que es dueño de ella, pero si todas estas partes las hacemos en un interés común, creo que el potencial de Rosario y Santa Fe va a hacer la diferencia. Somos potencia, por eso esta mesa tendría que ser lo más visible posible para que sea un espacio de crecimiento de nuevas instituciones y desarrollos startup".

Braga también planteó la necesidad de dar continuidad a ese ámbito, "donde tiene que convivir todo, tiene que haber una retroalimentación. De lo contrario vamos a seguir fragmentándonos. Santa Fe es una sola y debe tener identidad propia", advirtió y agendó como futuros temas a tratar en la mesa la conectividad y regulaciones del sector, además de la generación de herramientas para llegar a concretar negocios como uno de los objetivos primarios.

Integración. Eduardo Di Pollina, directivo de la empresa GeoAgro, que brinda servicios tecnológicos para productores, destacó la importancia de la integración y trabajo conjunto entre los distintos actores del ecosistema agtech. En ese sentido, comentó el caso de la empresa que representa _creada en Estados Unidos en 2001 y radicada en Argentina desde 2004 brindando sistemas de información geográficos_, que desde hace dos años comenzó a trabajar en la transformación digital e interconexión de empresas de agroservicios, como oportunidad comercial.

"Cada uno hacía sus propias plataformas, estábamos todos en el mismo camino de rompernos la cabeza para ver cómo establecer un vínculo digital con los productores. Entonces dijimos: ¿por qué no lo hacemos en conjunto y les damos un servicio de valor agregado? Así es como se está conformando un ecosistema de inversiones entre empresas de distintos rubros como agroinsumos, tres financieras, Sancor Seguros y productores medianos, con el objetivo de establecer una conexión digital con el cliente y que todas las herramientas le resulten fáciles y útiles", explicó Di Pollina sobre la plataforma agtiva.org.

Finalmente, el directivo de GeoAgro valoró que "Argentina es un ámbito para excepcional para innovar por la capacidad de los recursos humanos, que tienen un potencial enorme. Hemos logrado un modelo de servicios muy avanzado de una forma que no hubiésemos podido hacer en Estados Unidos. Por eso nos radicamos acá". Sobre la mesa agtech, consideró que persigue un fin común y por lo tanto, apostó a "integrar, colaborando. Porque colaborar, a veces es más inteligente".

También Iñaqui Apezteguia, socio de Gestinnova SRL, una consultora de gestión e innovación que incursiona en blockchain, agregó que "iniciativas hay varias, en definitiva tenemos que lograr consenso". En ese sentido, mencionó esta tecnología, que arrancó hace una década, está en sintonía con ese objetivo y también con la colaboración, ofrece los beneficios de la transformación digital, eficiencia, utilizar procesos, trazabilidad e información confiable, entre otros.