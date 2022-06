Aprendices Casildenses se luce con la pilcha de Armani

No se cansa de gritar. El gran goleador es el máximo artillero de la Casildense y marcó por duplicado ante Unidos.

El capitán Beto está on fire. Leandro Armani no solamente es el goleador de Aprendices sino de la liga (11 gritos). Y lo demuestra fecha a fecha, lo hizo en la fase regular y en el primer choque de playoffs con sus dos conquistas para el triunfo por 2-0 sobre Unidos de Zavalla. Es el mismo de siempre, frente al arco no perdona. Claro que ahora tendrá un rival mucho más difícil como Alumni, en el clásico de Casilda, en una serie de 4º de final que se define a doble partido.