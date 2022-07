A 90 minutos del grito final en la Casildense

El Payador te recita la justa

— Payador, usted se equivocó la semana pasada.

— ¿En qué le erré?

— Bueno, hizo una encendida defensa de Juan Serenelli y los árbitros rosarinos... y la primera final de la Casildense la dirigió un pito de AFA.

— Me está mojando la oreja. Mire, conformes no quedaron los más rebeldes (con razón) del ámbito local (no incluyo a los directivos de los colegios porque cuidan la imagen). Ellos le pusieron el pecho toda la temporada y por toda la basura que sembraron los dirigentes corruptos y un designador echado a patadas, ahora pagan las consecuencias.

— ¿Quiere decir que Serenelli hizo la de Poncio Pilatos?

— Serenelli y el presidente Flavio Ocanto se lavaron las manos y trajeron uno de AFA (Pablo Echavarría). Se aseguraron las espaldas.

— Hay mucha suciedad dando vueltas... y usted ayudó a removerla.

— En realidad, Serenelli y Ocanto le tienen miedo a tres clubes: Atlético Pujato, Huracán y Atlético Chabás, aunque esta vez llegaron a la final dos equipos de Casilda. Costará mucho trabajo disipar la tierra que levantaron en los últimos años estos clubes, apuntados directamente por los propios protagonistas. Es vox populi quienes son los que se mueven y con la billetera compran lo que desean. Los hijos de Don Marino son los peores.

— ¿Quiénes?

— Solo le puedo decir eso, no me comprometa más. No quiero poner en aprietos al diario.

— ¿Tiene algo más?

— La gente de Unión de Arroyo Seco está que explota de felicidad. Una final más. Desde el año pasado que rompieron la larga sequía quieren seguir dando vueltas. Enfrente tendrán al durísimo Porvenir Talleres, los xeneizes de la Regional del Sud.

— Allí estaremos.

— No se adelante. La Casildense tiene prioridad. Veremos a quién designan.