La hermana del taxista asesinado afirmó que la policía "quiere desviar la atención"

Marisa Groia, la hermana del taxista asesinado el domingo a la tarde en Callao y Amenábar, cuestionó a la la policía y planteó que "intenta desviar la atención" al difundir que en el interior del coche donde fue ultimado Fernando Groia se hallaron mil dólares y 7.500 pesos. Además pidió que "primero averigüen qué pasó y no ofendan" a la víctima.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Marisa en medio de un llanto incontenible dijo "tener un dolor muy grande" por las versiones sobre el origen del dinero que fue hallado en el interior del taxi de su hermano.

"Mi hermano le prestó a mi hermana mil dólares que se fue de viaje a Europa. Mi hermano era jubilado de la Armada y tenía el taxi como para trabajar tras 30 años de servicio. Eran mil dólares que mi hermana le devolvió el domingo, y no estaban en el taxi. y los 7.500 pesos eran de jubilación", expresó Marisa.

La mujer está convencida de que los investigadores al difundir el hallazgo del dinero "intentan desviar la atención. (El comisario Daniel) Corbellini primero tiene que informarse. Quieren desviar la atención. Dicen que mi hermano vendía drogas y que andaba en cosas raras, y no es así. Mi hermano era un laburante. Que me lo vengan a decir en la cara a mí y a la hija de mi hermano que tiene 8 años. Si no saben gobernar que se vayan. Ni el gobernador ni la intendenta se acercó a darnos el pésame. Para ellos mi hermano es un número más. Estamos cansados de estos asesinatos".

"No estamos conformes con la investigación. Hay 26 cámaras tanto públicas como privadas, ¿y en las 26 no salieron nada? ¿Cómo puede ser? Quieren tapar algo. Estamos cansados de que nos tapen la realidad. Siempre tiene la culpa el taxista. que se callen la boca y averigüen primero. No ofendan", reclamó Marisa.