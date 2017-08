"Salí con la chica más linda del universo", piropeó Suar a Araceli para bajar la tensión

En medio del fuerte escándalo que se desató entre Adrián Suar Araceli González , que también involucró a Fabian Mazzei y Griselda Siciliani , el productor de Pol-ka se sentó en el living de Susana Giménez y volvió a referirse al tema y dejó en claro su postura.

Suar fue contundente al responder a las fuertes acusaciones de Araceli, quien había lanzado que él le había dicho que ella y Mazzei no iban a trabajar más en Pol-ka.

"No me causa gracia cuando dicen esas cosas porque es falso. No recuerdo haber dicho eso. De hecho, él (por Mazzei) hizo casi toda su carrera en Pol-ka, con 'Los Ricos no piden permiso' y 'Guapas'. La cantidad de actores que dicen 'yo no trabajo en Pol-ka'... Es un oficio en donde hay muchos y lamentablemente trabaja el 15 por ciento y si cada uno de los que no trabajan me dicen 'no me dejás entrar a Pol-ka', es difícil", detalló.

Luego, expresó los sentimientos que tiene con su ex y se sinceró: "Si bien no tengo relación, le tengo un cariño enorme porque tuve un hijo con ella y fui feliz muchos años. Uno vive romances y momentos hermosos que duran un tiempo, a veces eso se prolonga y dura dos años más por la cantidad de gente que no se sabe separar a tiempo, o por amor, o por no estar bien. Me di cuenta después de mucho tiempo de que no éramos felices. Vivimos un enorme momento de felicidad durante muchos años, salí con la chica más linda del universo".

También volvió a aclarar por qué supo decir que Siciliani "era familia": "En realidad lo que quise decir es lo que dije, pero está relacionado con otra cosa. Me preguntaron cómo es mi vínculo con Ara y no tengo vínculo, pero es normal. Con Gri sí porque nos separamos hace poco y la siento como familia".

Adrián Suar 2



"Me pasó lo mismo con Ara en los primeros años que me separé. Cuando uno se separa los años van desarmando eso, sobre todo porque ella armó una nueva familia y entonces la relación se va diluyendo.Ella encontró el amor de su vida, no tengo ninguna duda", agregó.

Ante la insistencia de Susana, Suar habló sobre su presente sentimental y confesó que está solo: "Estoy muy tranquilo. Me encantan las mujeres pero estoy tranquilo, en un momento de mi vida en el que el sistema se va reacomodando".

Mientras que se animó a asegurar que si se vuelve a enamorar, tendría "tres hijas más": "Si tenés buen vínculo con una mujer como el que tuvo con Gri, por supuesto, cómo no voy a volver a tener una relación. Son cosas de la vida, es así. Podría tener tres hijas más y que Toto quede como el rey".