"Oppenheimer" fue la gran ganadora en los Bafta y sigue firme camino a los Oscar

"La sociedad de la nieve" demuestra que "el hombre no es lobo para el hombre"

Los ganadores:

Mejor dirección: Christopher Nolan ("Oppenheimer")

Mejor actriz protagonista: Emma Stone ("Pobres criaturas")

Mejor actor protagonista: Cillian Murphy ("Oppenheimer")

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph ("Los que se quedan")

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Mejor guion original: "Anatomía de una caída" (Justine Triet, Arthur Harari)

Mejor guion adaptado: "American Fiction" (Cord Jefferson)

Mejor película británica: "La zona de interés" (Jonathan Glazer)

Mejor en idioma no inglés: "La zona de interés" (Jonathan Glazer)

Mejor película animada: "El chico y la garza" (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

Mejor documental: "20 días en Mariúpol" (Mstyslav Chernov, Raney Aronson)

Mejor debut en guion, dirección o producción: Savanah Leaf, Shirley OConnor y Medb Riordan ("Earth Mama")

Mejor música original: "Oppenheimer" (Ludwig Göransson)

Mejor casting: "Los que se quedan" (Susan Shopmaker)

Mejor dirección de fotografía: "Oppenheimer" (Hoyte Van Hoytema)

Mejor edición: "Oppenheimer" (Jennifer Lame)

Mejor diseño de producción: "Pobres criaturas" (Shona Heath, James Price, Zsuzsa Mihalek)

Mejor diseño de vestuario: "Pobres criaturas" (Holly Waddington)

Mejor maquillaje y peluquería: "Pobres criaturas" (Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston)

Mejor sonido: "La zona de interés" (Tarn Willers, Johnnie Burn)

Mejores efectos especiales: "Pobres criaturas" (Simon Hughes)

Mejor corto británico: "Jellyfish and Lobster" (Yasmin Afifi, Elizabeth Rufai)

Mejor corto de animación británico: "Crab Day" (Ross Stringer, Bart Stanislawek, Aleksandra Sykulak)

Estrella en ascenso (votado por el público): Mia McKenna-Bruce ("How to Have Sex")