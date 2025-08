Comienza el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi: el calvario que vivió la actriz

>> Leer más: Julieta Prandi contó detalles del calvario que vivió con su ex pareja

La denuncia a Claudio Contardi

El empresario gastronómico, Claudio Contardi enfrenta una acusación formalizada por el fiscal Christian Fabio por abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

Según la denuncia, los abusos ocurrieron entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018, en el domicilio que compartía la pareja. La misma detalla que Contardi "abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la denunciante, ejerciendo amenazas y violencia física sobre ella" y hallándose "la víctima Prandi en una relación asimétrica de poder, no pudiendo consentir libremente la acción".

El fiscal Fabio agregó que el acusado ejerció violencia psicológica. Le decía a Prandi “que era su mujer y que era su obligación tener relaciones sexuales”.

El calvario que vivió Julieta Prandi

Durante años, Julieta Prandi vivió una pesadilla puertas adentro. El horror no llegó de golpe, sino disfrazado de rutina, de control y manipulación. Pero un día decidió romper el silencio y denunciar: en 2019 presentó una demanda judicial contra su exmarido, Claudio Contardi, por violencia de género y abuso.

Tras una larga etapa de instrucción, el fiscal Christian Fabio consideró que existían pruebas suficientes y solicitó la elevación a juicio. La defensa de Contardi, en ese momento a cargo del abogado Juan Carlos García Dietze, intentó frenar el proceso pidiendo su sobreseimiento, pero el juez de Garantías lo desestimó y habilitó el juicio oral, que comenzará este miércoles en el TOC N°2 de Zárate-Campana.

Mientras tanto, la modelo nunca dejó de contar lo que vivió. En varias oportunidades relató el calvario que atravesó durante su matrimonio: “En diciembre de 2019, cuando ya habíamos tramitado el divorcio, un viernes me desaparece el celular y el documento. Yo estaba incomunicada en mi casa. Vivía presa en mi casa. Un día me dijo: ‘Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona (funebre)’”, relató Prandi en una entrevista en 2021.

La lucha por proteger a sus hijos

La violencia no fue solo verbal. Según su relato, su expareja también ejercía maltrato físico y psicológico, y manipulaba incluso a sus propios hijos: “Metió en mi casa a su pareja, Cinthia, pero mis hijos tenían que decirme que era la niñera. Esa mujer tenía una hija que dormía con uno de mis hijos, mientras el más chico dormía entre ella y él. Cuando hablábamos por teléfono no me podían decir nada, él digitaba todo". Y agregó: “En la casa tenían que referirse a mí como la puti.. o la tilinga”.

Prandi también contó que sus hijos vivieron situaciones violentas: “Mateo no quiere verlo, le tiene miedo. Tuvo una crisis nerviosa en el colegio porque el juez no había suspendido el régimen de visitas. Le decía a la directora: ‘No me quiero ir con mi papá’. Además, aseguró que su hijo más chico le dijo que su padre lo golpeó en la espalda porque había dibujado una de las paredes de su casa.

Durante años, la conductora estuvo aislada de su familia, sin ver a sus padres, atrapada en un círculo de manipulación y control económico: “Es un psicópata, elige a sus víctimas. Ya sea porque es ingenua, porque está sola. Te venden un cuento de hadas, tratan de darte contención y solucionarte. Así terminás firmando un poder para que él vaya «a hacerte el favor de ir a cobrar tu sueldo y hacerse cargo de tus cuentas”.

“Ser famosa es mi seguro de vida. Si no, sería un número más”, dijo en auqel momento. Y agregó: "Ya no quiero justicia para mí, quiero que mis hijos sean escuchados”.

