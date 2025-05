Central: Facundo Mallo no estaría disponible para el partido ante Estudiantes

En medio del optimismo que reina en Central , la lesión de Facundo Mallo es un contratiempo importante, pese a que el uruguayo ya no pudo jugar contra Independiente. La sensación hoy en Arroyito es que el defensor tampoco estará a disposición para el choque del próximo sábado, ante Estudiantes, por los octavos de final del torneo Apertura.

Hasta el momento no hubo información oficial por parte del club respecto a la lesión que sufrió el zaguero central en la previa del choque del pasado sábado en el G igante frente a Independiente.

Esto podría ser leído de una manera optimista: que el hecho de que no haya informe médico es porque no hay lesión. Pero no parece ser el caso. Por eso, las chances de que Mallo pueda jugar el sábado contra el Pincha son pocas.