Taxis: piden 40% de aumento al Concejo y más controles a Uber

Por eso, además del reclamo por el aumento, pidieron que haya más fiscalización en calle de las apps ilegales, sobre todo en las paradas. En ese sentido, el referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, aseguró que "la industria del taxi se apagó", y "el taxi, como lo conocíamos, ya no existe" porque dejó de ser rentable. "Para los que manejamos solos, el ingreso es prácticamente nulo", aclaró.

En ese sentido, dijo que ante la renovación de chapas para los modelos 2012 y 2013, el 80% de esos titulares no va a renovar la licencia ni a cambiar la unidad. "Ya perdimos la noche. Las tarifas de Uber y Didi, que operan con dumping, son insostenibles. Este conflicto global entre China y EE.UU. se refleja en una guerra comercial entre plataformas. Los precios son irrisorios", marcó.

"Destruyeron al taxi, al transporte escolar, y ahora van por los colectivos y los cadetes. Hoy una pizza llega por Uber o Didi porque cuesta mil o dos mil pesos, mientras un cadete tradicional cobra 4 mil. Las plataformas avanzan por todos los rubros. Ya hay Uber camión, y el colectivo perdió 30.000 viajes en tres meses", lanzó.

Por eso es que pidieron un aumento de tarifas: "No podemos seguir trabajando con viajes de $1.000 o $1.500 cuando un taxi cero kilómetro cuesta entre 28 y 29 millones de pesos. A eso hay que sumarle otros 7 u 8 millones para ponerlo en condiciones y empezar a trabajarlo. Ya ni siquiera nos interesa pagar la patente, porque el Estado no nos brinda nada a cambio", disparó.

"Fuimos a decirles que no se les ocurra caer en la fantasía de regular las aplicaciones ilegales. Si hoy no hay control, tampoco lo habrá si se regulan. Ya vimos que en todos los lugares donde se legalizó Uber, las plataformas siguen funcionando como quieren, sin respetar ninguna norma", expresó el referente de los titulares.

>>Leer más: Rosario: un grupo de taxistas creó otra aplicación para paliar la crisis que atraviesa el sector

81045475.jpeg

Tarifa

El Sindicato de Peones de Taxis coincidió con el pedido: "El pedido de actualizar la tarifa es lógico para mantener el costo operativo de la actividad, porque la inflación existe. Los números que da el gobierno no reflejan la realidad, no solo en lo que respecta a la amortización del vehículo, sino también a los costos operativos: seguros, repuestos, talleres, lubricantes. Nada de eso coincide con la inflación oficial", dijo el secretario general, Horacio Yannotti.

Los integrantes de la comisión de Servicios Públicos prometieron analizar la situación, y entregar una respuesta ni bien entre el pedido de manera formal. "El desfasaje está entre un 61,67% y un 71,21%. Pero está claro que la economía de la gente no admite semejante cifra. Obviamente, tampoco un 40%. Así que esperaremos que el pedido ingrese formalmente, y ahí lo veremos", expresó el edil Carlos Cardozo (PRO).

Respecto de los controles, los integrantes prometieron elevar el pedido a la Secretaría de Control para tratar de evitar los conflictos en las zonas de paradas mas concurridas, ante el hecho de que las apps están y trabajan de manera masiva.

Sobre este tema, los titulares propusieron dos ordenanzas concretas: una establece cómo sacar inspectores y cómo pagarles, para que el control sea más riguroso. La otra busca proteger las paradas de taxi con ayuda de los choferes con chalecos amarillos, junto a algunos funcionarios. "Si pudiéramos custodiar esas paradas, podríamos duplicar o triplicar la cantidad de viajes, fortaleciendo así el transporte público. De lo contrario, que liberen todo y que cada cual haga lo que quiera", opinó Iantosca.

>>Leer más: Bajan los viajes en taxis por y para mujeres: entre tanta oferta, el servicio sufre un descenso de demanda

Cruces

En el ámbito de la reunión, hubo incluso un cruce entre el representante de los titulares y el tesorero del sindicato, Luis Paz. Por eso, Iantosca solicitó al Concejo Municipal su intervención para concretar una mesa de diálogo. “En los últimos tres meses, ya se perdió un 30% más de trabajadores. Tenemos un Sindicato de Peones de Taxis que no reacciona. Pedimos una mediación para analizar cómo reducir los costos, porque si seguimos así, no van a quedar más choferes”, agregó.

El planteo de Iantosca es que producto de la ordenanza que regula la relación laboral sobre los taxis, hoy la única forma legal de registrar a un chofer es bajo el sistema tradicional, con aportes mediante el formulario 931. "No nos permiten inscribir choferes como colaboradores (con monotributo), cuando en este rubro es normal que entren y salgan con flexibilidad. Eso encarece el sistema y lo vuelve inviable", detalló.

"Nosotros siempre tuvimos un conflicto histórico con un sector, principalmente por la mala registración laboral y porque hay titulares que directamente no tienen choferes. Desde nuestro punto de vista, cada auto que no tiene un chofer, es como un Uber más en la calle", explicó Yannotti.

Al respecto, comentó que "esta discusión lleva tiempo, y hasta que el municipio no tome cartas en el asunto, va a seguir. Si un taxi tiene que trabajar 16 horas, es porque no está cumpliendo con el esquema de turnos. La mayoría de los taxis deberían tener turnos de 8 horas, pero eso no se cumple, aunque la ordenanza lo exige", manifestó.

La comisión de Servicios Públicos acordó seguir debatiendo el pedido de aumento de tarifa, que seguramente será ingresado de manera formal esta semana. Seguramente esté en el temario de los ejes a debatir en la próxima reunión del lunes 12 de mayo.