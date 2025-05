Rosario es la segunda ciudad de Latinoamérica donde más subió el precio de venta de departamentos

Montevideo (u$s 3.330), Ciudad de México (u$s 2.666), Monterrey (u$s 2.592) y Buenos Aires ( u$s2.586) son las ciudades con metro cuadrado (m2) más caro de la región en la actualidad, de acuerdo a cifras del estudio Relevamiento Inmobiliario de América Latina divulgado este martes.