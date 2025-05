Documental sobre el Trinche Carlovich: el crack que jugaba a la pelota y gambeteaba el negocio del fútbol

trinche.jpg

El espíritu amateur del Trinche

Luego de un proceso de investigación, el equipo decidió gambetear el documental tradicional y apuntó a darle vuelo a uno de los grandes legados del jugador rosarino: su espíritu amateur.

"Lo primero que pensamos fue hablar sobre el valor del juego, de lo que enseña el juego, el trabajo en equipo, toda la moral que implica un juego sano y apasionado a la vez. El fútbol se piensa desde lo económico, el individualismo, pero eso no era lo que pensaba el Trinche", explicó Mondino.

Bajo esta óptica, el homenaje reúne testimonios de amigos y ex compañeros del Trinche junto a la mirada del ex jugador Lucas Lobos (otro defensor de los valores del amateurismo), del ex futbolista Roberto Di Plácido y de jóvenes deportistas.

"Jugar sin la premisa del éxito"

"La idea es que en Rosario estén todas las personas que participaron del documental, tanto quienes jugaron con el Trinche como quienes actualmente juegan sin la premisa del éxito, sino con el objetivo de jugar", adelantó Mondino.

"Hablamos del Trinche a través de sus amigos. No nos interesó abordar la parte trágica de su muerte, sino homenajearlo sin nostalgia, contar lo que legó a sus amigos, con una mirada más inspiradora, para que los chicos que juegan al fútbol puedan ver que el éxito no es jugar en el Real Madrid o en Boca, sino el juego en sí mismo. Hay una relación directa con el espíritu de juego del Trinche", concluyó.