Las denuncias ciudadanas de infracciones ya generaron más de 250 multas

Estas contravenciones están tipificadas en el artículo 294 del Código de Convivencia en el apartado vinculado a las faltas en materia de seguridad en el tránsito. Contemplan multas que van de los 30 a 200 unidades fijas (UF). Cada UF equivale al precio actual de un litro de nafta súper ($225) con lo que las sanciones van de los $6.750 a $45.000.

La subsecretaria Legal y Técnica municipal, Juliana Conti, destacó que la herramienta habilitada “está funcionando correctamente, no ha generado ninguna maniobra de venganza entre ciudadanos, sino una instancia de participación, de involucramiento para mejorar la convivencia y complementar la fiscalización de los inspectores”.

La denuncia ciudadana está contemplada en el artículo 54 del Código de Convivencia. Allí se plantea que se puede generar un proceso en base a la “denuncia de cualquier persona, formulada ante el Tribunal de Faltas por escrito; o por medio de los canales digitales, aplicaciones móviles, correo electrónico o lo que habilite el Ejecutivo, que garanticen la correcta identificación e identidad de la persona denunciante”.

Luego, el artículo 55 precisa que las denuncias efectuadas por particulares deberán contener “en modo claro y preciso la relación del hecho considerado como falta con mención de las circunstancias de fecha, lugar, tiempo y modo de ejecución”.

Pero se aclara que las denuncias efectuadas por particulares “no gozarán de la presunción de legalidad” que tiene el acta de un inspector estatal. Por ende, la prueba remitida se analiza y se determina si corresponde iniciar un proceso de juzgamiento o se desecha.

Conti recordó que cuando se necesita una intervención urgente en calle, como la remisión de un vehículo, el reclamo debe hacerse mediante la web o a través de la línea 147. La denuncia ciudadana permite sancionar la falta, pero no implica un accionar en calle.

Una vez realizada la denuncia se pone a consideración de la Fiscalía de Faltas. Si es admitida, se da inicio al procedimiento de juzgamiento del presunto infractor, notificándolo y dándole la posibilidad del pago voluntario o de realizar un descargo online o presencial. A partir de esta mecánica ya no es necesario la presencia de un inspector de calle para constatar la falta.

En los primeros nueve meses de funcionamiento del sistema se admitieron 258 denuncias, se remitieron al Tribunal de Faltas y notificaron a las personas infractoras. Conti confirmó que todas terminaron con sanciones económicas “ya sea porque el descargo no prosperó, porque la evidencia era contundente o por haberse acogido el infractor al pago voluntario”.

Hubo 422 que fueron descartadas por dos motivos: la imagen adjuntada no evidenciaba una falta tipificada por el Código o bien la imagen no poseía la información suficiente sobre el dominio del vehículo que permitiese la identificación del vehículo infractor.

Del total de denuncias validadas, 101 fueron por estacionamiento sobre vereda (39% del total). Le siguió la obstrucción de cochera con 69 (26.7%) y en tercer lugar estacionamiento en lugar reservado para discapacitados 23 (8.9%). Luego se ubicó estacionamiento sobre cordón amarillo con 15 (5.8%) y en quinto la obstrucción de rampas con 13 (5%).

La mayoría de las denuncias se dieron en el distrito centro, más de 400, lo que representa el 60%. Le siguió el distrito norte con 17% y en tercer lugar el distrito sudoeste con 7.5%.

Cómo se hace para denunciar

El mecanismo para denunciar es sencillo. Se ingresa desde la web rosario.gob.ar y, en el menú principal, junto a los trámites y servicios y los reclamos, aparece la pestaña de denuncias. Al hacer clic, la página va guiando al usuario para ingresar la denuncia a través de su perfil digital.

Se requiere ser mayor de 18 años, contar con un perfil digital, determinar lugar, día y hora del hecho a denunciar, aportar información que permita identificar al presunto infractor y efectuar la descripción del hecho precisando la mayor cantidad de datos posibles.

Si bien el ciudadano denunciante debe dejar todos sus datos consignados, no es parte del proceso contravencional. Esto que el denunciado no conocerá su identidad y no se verán cara a cara en el procedimiento de juzgamiento.

Lo que viene: terrenos baldíos

El municipio habilitó la posibilidad de denunciar la existencia de un terreno baldío que tenga malezas, escombros o residuos, en los supuestos que no esté habitado y que el mal estado de mantenimiento pueda ser observado desde el exterior.

Para esto, la persona denunciante deberá completar el formulario de denuncia, siendo necesario que acompañe prueba fotográfica e indique de manera precisa la dirección donde se encuentra el inmueble.

Si la denuncia es admitida por la Fiscalía de Faltas se originan dos procedimientos distintos. Por un lado, se remiten las actuaciones al Tribunal para que notifique al infractor a que comparezca a juzgamiento. Y por el otro se informa a la Subsecretaría de Espacio Público y Respuesta Cercana para que intime al infractor a que ejecute los trabajos de limpieza necesarios, en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de que lo haga el municipio con cargo de los gastos y costos al titular del inmueble. Esta falta tiene prevista una multa (75 a 375 UF, es decir hasta 85 mil pesos), además de posible clausura de hasta 90 días.

La Fiscalía de Faltas recibió hasta el momento nueve denuncias por acoso sexual callejero, pero sólo una dio lugar al procedimiento contravencional porque en la etapa de validación de prueba se pudo identificar al infractor. Fue citado y aún no compareció, quedando expuesto a ser juzgado en rebeldía.

Hubo dos denuncias que se archivaron por decisión expresa de las denunciantes que no quisieron ampliarlas. Otras dos están en etapa de validación ya que se dificulta identificar al infractor. Y hubo cuatro que se desestimaron porque las denunciantes no acudieron a ratificar la denuncia y los datos consignados online eran insuficientes para el tipo de contravención aludida.

En estos casos, además del Tribunal de Faltas que aborda lo administrativo se activa un protocolo de contención con la Secretaría de Género y Derechos Humanos.

También se recibieron seis denuncias por discriminación y una dio lugar a un proceso de juzgamiento, para lo cual será citado en breve el presunto infractor. Otra está en etapa de validación y las otras cuatro no se admitieron porque los datos consignados en el formulario no fueron suficientes y los denunciantes no comparecieron a ampliar el planteo.