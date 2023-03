"De lo primero que te enterás en el psicoanálisis es que dejás de ser víctima"

Roberto Bertholet preside la Escuela de Orientación Lacaniana y es un avezado especialista en la obra del pensador francés, que partió de Freud, el padre del psicoanálisis, para construir una obra tan rigurosa como hermética. En extenso diálogo con La Capital, aseguró que "el inconsciente es el infierno. Entonces no es algo lindo de transmitir". También lanzó una crítica mirada del presente: "La desorientación es total. No se sabe qué hacer, qué querer, con qué entusiasmarse"

El aire está en veinticuatro grados. El entrevistado, presidente de la Escuela de Orientación Lacaniana, ofrece un café. Un ristretto de esas maquinitas que vienen con cápsulas descartables. La tacita es metálica y cuenta con un detalle al borde en color dorado. Huele bien y sabe mejor. Un consultorio es un lugar donde hay un lugar. Un espacio donde uno cree que alguien en el mundo piensa en mí.

Cuando se abre un seminario de Jacques Lacan, sucede lo inentendible. Una enciclopedia espeluznante de citas, matemas, gráficos, notas al pie y ejemplos hacen de sus hojas un gran laberinto. Por eso, hasta el día de hoy, todos los analistas siguen leyendo e interpretándolo, porque nunca se termina de entender lo que Lacan dijo.

Esta entrevista buscó, de alguna manera, sortear el trauma de lo inentendible de la lengua lacaniana para entender que detrás de esa enunciación hay un hombre apasionado que busca hacer de esa complejidad algo transmisible.

— ¿Qué lugar tiene el psicoanálisis en tu vida?

— No sería esta mi vida si no me hubiera vinculado con el psicoanálisis desde muy temprano. En mi juventud estuve muy mal subjetivamente, un sufrimiento gravoso. Cinco años después de la muerte de mi padre, que falleció cuando yo tenía catorce, comencé una experiencia de análisis que continuó hasta hoy en día, cuarenta y cinco años después. Soy de los crónicos.

En aquel tiempo comencé un análisis muy valioso con Hugo Avellaneda, un psicoanalista de Rosario que ahora está en España. Fue muy importante por las transformaciones que produjo. No solamente el alivio del sufrimiento y el dolor, de la locura, sino que me orientó y conectó con deseos fuertes, con un modo de vida mucho más agradable. Esa experiencia duró más de veinte años. Pude conectarme con lo que yo era responsable de mi malestar.

Después, cuando terminé esa experiencia de análisis, seguí en Buenos Aires con Jorge Chamorro, del 2000 al 2012, y en el 2013 comencé con Jacques Alain Miller en París y de ahí hasta ahora.

— ¿Cuál es tu relación con Miller?

— A mí me empezó a resultar interesante la lectura de Lacan cuando a partir de 1987 empecé a leerlo. Miller es claro, lógico. Me reconozco agradecido con él porque me ha permitido y me ha dado ganas de estudiar con toda la complejidad que implica esa enseñanza. Lacan contiene una erudición insoportable.

Cuando lo escuché personalmente por primera vez en 1989, pensé para mis adentros: como me gustaría analizarme con este tipo. Después lo pude hacer, ya en 2013. Pasaron varios años. Me tomo mi tiempo para hacer algunas cosas.

Hay un efecto de compromiso que tiene Miller con la enseñanza de Lacan, sin infatuación, con un esfuerzo de precisión y claridad cartesiana, que son inigualables. Él construyó un paradigma que él mismo fue cambiando y modificando. La enseñanza de Miller no es una orientación dogmática, ni cerrada, ni inmodificable. Uno toma los cursos de él de hace cuarenta años y ahora va a encontrar otra cosa. Y eso es lo interesante.

Miller ha podido construir algo que me parece muy importante remarcar: la pregunta sobre cómo mantener vigente al discurso del psicoanálisis en el mundo actual. Eso no puede pasar sin construir comunidades de analistas. Primero que dispute y genere tensión con la IPA (International Psychoanalytical Association) y a su vez, que pueda extenderse y llevarse a sociedades que no cuentan con el discurso del psicoanálisis, como Rusia y China.

La escuela de psicoanálisis de París 8, por ejemplo, tiene convenios fundados con algunas universidades de China y van a dar clases allá. Igualmente a los chinos no se les puede ir a enseñar, entonces se conversa con sus eruditos, no son psicoanalistas pero saben mucho. Ese convenio tiene un interés por incidir en el psicoanálisis estadounidense y quebrar, desde ese acto, parte de la hegemonía que tiene la IPA.

Eso es leer la política en el mundo y Miller crea la Asociación Mundial del Psicoanálisis para eso. Así que por muchos motivos yo comparto esa perspectiva.

— ¿Cómo se sostiene un análisis a distancia?

— Voy varias veces por año para allá. Ya que son procesos más sutiles en los que me encuentro. Ya no voy a análisis por el alivio sintomático, ni por estar mal en la vida o desorientado. Por suerte eso ya quedó atrás. Sí me interesa avanzar en esos detalles más significativos. Lo más interesante. Aquello que se repite como síntoma y que después de tantos años de análisis se sigue repitiendo. Quizás no dando los problemas que daba en otro tiempo. Estoy en eso, viendo y dándome con ese núcleo real de la vida. Citando a Lacan cuando dice eso, más que repetición, es aliteración. Lo mismo que se repite sin sentido. No hay que buscarle más el sentido sino tocar eso con algo que lo conmueva o que al menos a uno le permita bordear un poco.

El análisis dejó de ser un medio de vida como fue mi propósito apenas recibido. Es además un compromiso con un discurso digno que deseo que se mantenga vigente en el mundo actual.

— ¿Y cuándo tomás el discurso del psicoanálisis? ¿Cuándo deja de sólo aliviar un dolor a ser un medio de vida? ¿En qué momento te diste cuenta de que querías ser analista?

— No fue algo de lo que me haya dado cuenta solo o leyendo. Por varias características siempre fui bastante solitario. Con dificultades para los lazos sociales, en mi adolescencia, en la infancia. El análisis eso lo empezó a revertir. Eso me permitió, ya en tiempos de la facultad, y después de estar recibido, vincularme con gente que estaba en formación. Acá en Rosario primero y después en Buenos Aires. Lo descubrí escuchando. Y se lo agradezco a cada colega.

El pasaje de mi experiencia de análisis al valor de transmitir, enseñar y contagiar incluso histéricamente ese entusiasmo me fue dado. Porque en el psicoanálisis hay que poner en juego algo del propio deseo, la falta propia, y como me faltaba algo lo busqué en los demás. Y así encontré el entusiasmo para experimentar el valor que tiene la enorme obra de Freud ante todo y lo que hace después Lacan. Ese pasaje me lo contagiaron y transmitieron otros.

— ¿Cuándo se funda la Escuela de Orientación Lacaniana?

— Comenzamos con el movimiento hacia la Escuela en 1990-91 y en enero del 92 se funda la EOL en Buenos Aires. Fuimos muchos de Rosario al teatro Cervantes. Además de la creación de la EOL, en ese acto anunció la fundación de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Fue un tiempo de mucho trabajo. La pregunta era sobre la elaboración: por qué el psicoanalista no solamente se debe interesar éticamente en hacerse responsable de la práctica con sus pacientes, sino que también le corresponde hacer algo respecto del presente y el futuro del discurso en la civilización.

La Escuela se fundó en el 92. Yo pido la admisión en 1995. Después de unas entrevistas me hice miembro. Desde ese año la escuela pone en marcha el dispositivo del pase. Es un dispositivo inventado por Lacan. Muy resistido en su propia escuela. Él lo propone en 1977 y recién dos años después se acepta.

— ¿En qué consiste el pase?

— Freud, en un texto que se llama Análisis terminable e interminable de 1936, le llamó resto sintomático. Él comenzó en 1886, tenía cincuenta años de trabajo clínico cuando lo escribió. En simples palabras dice que en todo análisis queda algo, que no se puede analizar todo. Lacan a partir de ahí se pregunta qué hacer con eso, cómo trabajarlo. Qué hacer con eso que insiste y quiere ser nombrado. Lacan trabajó para crear conceptos que no estaban en Freud. El dispositivo del pase busca ir más allá de los efectos terapéuticos para seguir construyendo un saber sobre eso que insiste.

El análisis tiene dos resultados. Por un lado, los efectos terapéuticos, que son el alivio de síntomas, del sufrimiento. Esto se puede lograr al año, a los diez o a los veinte. No es ese el punto en el que el pase, como dispositivo, se enfoca, sino que se enfoca en lo que hace a los efectos analíticos. Éstos están relacionados con la elaboración de saber.

La práctica demuestra que hay personas que se conforman con los efectos terapéuticos. Dan por concluidos sus análisis porque se sienten mejor, es magnífico que esto suceda y no hay que forzar que vaya más allá de eso, de ningún modo. Pero hay otros pacientes, que incluso no son analistas, que sin embargo hay algo con lo que no quedan satisfechos. Los conmueve estar mejor en la vida, pero también otra cosa.

Esos pacientes tienen una pasión por el detalle, sobre eso que sigue estando y haciendo ruido, aunque no haya ningún problema. Ahí hay un deseo de saber y sobre eso es desde donde el dispositivo del pase actúa. El pase actúa sobre el fin de un análisis.

— ¿Cuál es la diferencia entre Freud y Lacan?

— La enseñanza de Lacan siempre intentó nombrar aquello que opera como causa. Lacan siempre tuvo el espíritu de preguntarse: ¿cuál es la razón de esto? En esa perspectiva está en la estela que empezó con Galileo.

Galileo fundó la ciencia moderna. No lo cito textual, pero Galileo dijo algo así: ante nosotros tenemos ese gran libro, que es una ironía, porque el gran libro eran las Sagradas Escrituras, y por otro lado el libro del cosmos, del universo, y ahí todo está escrito en símbolos geométricos y matemáticos. Fue terrible para ese momento, le valió la condena a muerte. Entonces, desde ahí, el espíritu investigador se trata y se trata de poder leer y escribir sobre ese eje. Fue enorme esa ruptura en el siglo XVI.

Me parece que Freud está habitado por esa lectura y Lacan sigue en eso. Pero llega un momento en el que Lacan hace un cambio en el seminario veintitrés, cuando dice que lo Real es sin ley. Desacopla lo Real a una ley que pueda ser causa de eso. Desde ahí es cuando toma distancia de Freud.

— ¿Y qué se puede decir desde Freud y Lacan sobre la vida actual?

— Son dos figuras muy interesantes para conectar con los modos de goce, de satisfacción, de la época actual, modos que no son síntomas.

Lo interesante es diferenciar. El síntoma es cuando alguien que está bien, conforme con muchas cosas que hace en la vida, encuentra un problema recortado y ve, desde ese problema, tres o cuatro síntomas. Estos pueden estar relacionados con el amor, la sexualidad, la familia, el trabajo, el dinero, los amigos, pero el paciente ubica mediante el síntoma.

Hoy gran cantidad de gente joven no aparece sintomatizada. La desorientación es total. No se sabe qué hacer, qué querer, con qué entusiasmarse. Personas que recurren a consumos problemáticos de sustancias. Abunda el sinsentido. No es que consumen como un medio para lograr la desinhibición para después conseguir algo. El consumo es el fin en sí mismo. Eso no es un síntoma, es que la vida está muy complicada.

Eso es muy propio de la época, era difícil encontrar hace cincuenta años gente en este estado, y no te hablo de gente muy joven, sino también de gente de cuarenta, cincuenta años, que está viviendo de este modo. De eso es responsable cada uno, pero tenemos que hacernos una pregunta.

Hay algo de empuje pulsional. Lo que decía Freud de la pulsión de muerte, lo que dice Lacan de un modo de goce sin límite, pero no del goce femenino sino lo que él llama en La última enseñanza el goce fálico, una forma de gozar mortífera.

— ¿Entonces notás una variación del malestar en la cultura?

— Hay que reconocer que estamos en tiempos de la civilización de unos movimientos enormes, en Argentina por lo menos desde hace veinte años, y en otros países desde hace más.

En nuestro país el auge fue en los años 60, recuerdo cuando en el 59 Pichón Riviere le dio a Masotta los seminarios de Lacan. Masotta venía de todo el movimiento under de la cultura, happenings, producciones artísticas, eso era efervescencia cultural, como había sido en la posguerra europea, acá llega a fines de los 50 y se instala en los 60 pero la dictadura corta todo eso. En el 83 algo reaparece pero con el neoliberalismo de los 90 eso se aplastó.

Estamos en un tiempo de la civilización en el cual hay movimientos en muchas partes con mucha efervescencia. Los movimientos feministas son de enorme valor. Las transformaciones sociales que se han dado para mejor en clave de conquistas de derechos. Sin desmerecer nada de todo eso hay al mismo tiempo un estilo de vida que Lacan llamó el discurso capitalista, lo que imprime ese discurso en la subjetividad va en contra de los lazos sociales, va promocionando el autismo, el egoísmo, y parece que ahí está la tensión que cada joven encuentra hoy en día.

Las dificultades en el amor son notables. Por un lado es magnífico todo lo que ha sido ganar espacios de libertad amorosa y sexual. Pero al mismo tiempo que crece la libertad nos damos cuenta de que cuesta cada vez más encontrarnos. Hay cada vez más dificultades para establecer un lazo amoroso firme. Cuando Zygmunt Bauman habló del lazo amoroso líquido no fue un delirio, fue una observación social. El amor líquido es el amor que no perdura, que se va como agua entre los dedos.

— ¿Por qué crees que pasa esto? ¿La gente ama menos ahora que antes?

— El problema es que se desconfía del amor porque la experiencia amorosa es una experiencia de castración donde uno queda expuesto a la locura del otro. A que el otro diga “te amo” y a su vez ese “te amo” no sea tan consistente. Siempre hay algo de inconsistencia, inevitable. Si no hubiese inconsistencia seríamos máquinas, programas de computación. Estamos habitados por el lenguaje y el lenguaje nos hace no saber lo que deseamos, no saber lo que queremos.

Hay algo del amor que es lo más afectado hoy en día. Lacan decía que el discurso capitalista rechaza todo lo relativo a la castración porque no hay límites en lo que promociona. El objeto tiene fecha de vencimiento inmediata, es perecedero rápidamente. Y la castración es la condición previa al deseo. Es porque algo me hace falta que voy ahí a buscar algo y no me conformo con lo que tengo.

Hoy en día hay otros discursos como el discurso médico y el discurso mágico, astrológico, que permean sobre la subjetividad con mayor insistencia, y dan soluciones a los problemas de la época.

— ¿Puede el psicoanálisis sobrevivir contra estas maquinarias?

— Hay muchos discursos que se presentan como científicos pero son del orden de la magia. Se presentan como neurociencia, quieren convencer de que la causa de los problemas subjetivos está solo en razones hormonales, neuroquímicas, de transmisores, del organismo. Me parece que eso no es medicina, eso no es ciencia, eso está muy cerca de ser un engaño. Hay colegas psicólogos, no psicoanalistas, que trabajan con muy buena fe en el campo de las neurociencias, que colaboran, estudian e investigan, no es una crítica a ellos en particular.

Pretender que desde la depresión hasta el comportamiento antisocial o cualquier manifestación de modo de goce del ser humano tenga explicación en factores endocrinológicos, neurológicos, arrasa con la responsabilidad subjetiva.

La gran virtud del psicoanálisis es hacer de cada analizante, de cada persona que responde a un análisis, alguien responsable de lo que le ocurre en la vida, que deja de ser la víctima.

Todos los discursos de la magia contemporánea terminan convirtiendo a cada uno en víctima e irresponsable. Hay procesos neurológicos que tienen consecuencias subjetivas verdaderas, si alguien tiene Alzheimer, un cáncer en el cerebro, eso inmediatamente va a tener consecuencias. Pero esos no son los casos de los que se ocupan aquellos que quieren explicar la subjetividad por medio de las razones neurocientíficas, que no son científicas, sino que apelan a mecanismos neurológicos que existen, por supuesto, pero que determinan que ese es el fin último.

— Esos discursos dan soluciones muy accesibles, medicamentos que tienen efectos químicos inmediatos. ¿Qué opinás del consumo de ansiolíticos?

— Puede haber tratamiento psiquiátrico al mismo tiempo que alguien está cursando la experiencia de un análisis. Incluso puede estar sugerido por un analista que vea recomendable que esta persona consulte a un psiquiatra y tome alguna medicación que lo alivie de estados de mucha angustia mientras el análisis le permite bajar los niveles de temor, ansiedad e inhibición. La medicación psiquiátrica es muy importante a veces, en casos de depresión, manía, pasajes al acto, melancolía, ciertas formas de psicosis, neurosis pronunciadas e histerias con mostraciones actuadas.

— Pero sí o sí tiene que ser pensado en un enfoque interdisciplinar, articulado. Lo que se ve mayormente es gente comprando o consiguiendo recetas, el consumo de ansiolíticos mediante el amigo médico.

— Porque la gente espera una cura mágica. Nadie quiere saber. Cuando digo nadie, es nadie. Ni los analizantes, ni los analistas, El querer saber es algo horroroso. El inconsciente, la sexualidad y la pulsión de muerte son tres nombres del horror. No es agradable. No es la sexualidad entendida como los tres pasos para disfrutar en la cama. No. El inconsciente no es un amigo, el deseo tampoco. Y la pulsión de muerte ya con el nombre lo dice todo.

La sexualidad es lo menos presentable para uno mismo y para los demás. La sexualidad no es un “uy, qué lindo orgasmo”, la sexualidad es lo más autista, autoerótico, lo que menos a uno le gustaría reconocer y decirles a otros. Si alguien analizado te pregunta “¿cómo es tu sexualidad?”, yo respondería “mejor no te cuento porque te pierdo como amigo”. Vas a pensar lo peor de mí. El inconsciente, lo mismo. El inconsciente es el infierno. Entonces no es algo lindo de transmitir. Por eso es tan difícil disputarle un lugar al discurso de las soluciones mágicas, ¿qué le vamos a decir a la gente?

De lo primero que te enterás en el psicoanálisis es que dejás de ser víctima. Es preferible decir que la culpa la tiene mi papá, mi mamá, la sociedad, mi ex novia. Pasar a decir mi inconsciente, mi sexualidad, mi pulsión de muerte es un camino complicado..

La otra vez, por ejemplo, me llamaron de Buenos Aires para un programa de televisión. La pregunta era: ¿qué consejos usted le daría a la población frente a las fiestas y el fin de año, a las complicaciones que nacen en esos momentos? Me quedé pensando porque era una pregunta interesante pero muy difícil de responder. El que tiene la solución mágica te diría: armonía, paz y amor con la familia. Pero la familia es una bolsa de gatos, el infierno de las pasiones, una locura. Por suerte al final no me llamaron.

Por eso creo que hay otros lugares, como la universidad, donde el psicoanálisis puede presentarse amablemente.

— ¿En qué condición está la universidad en este momento?

— Tuve la oportunidad de hablar con gente de Córdoba, Buenos Aires y París. En todas partes está ocurriendo un fenómeno muy parecido, la disminución del interés por la elaboración del saber por parte del estudiante.

Te cuento una anécdota. En uno de los viajes a análisis llegué al aeropuerto a las diez y media de la noche. Cuando estoy en la puerta del departamento, la dueña no estaba. París domingo a la noche es un desierto, un desierto feo. Entonces me fui a un bar que estaba abierto. Para hacer tiempo. Yo no hablo muy bien francés. Como Miller habla muy bien español, mejor que yo, no hay ningún problema con eso.

Entonces, cuando pido el café, el mozo distingue mi tono. Él era ecuatoriano y nos quedamos conversando. El mozo me contó que estaba estudiando un posgrado en Letras, que trabaja para mantenerse. Él decía: “Los que más estudiamos somos los que venimos del exterior”. No sé si lo decía con orgullo, o por algo de su sufrimiento, pero algún crédito le doy.

Un docente parisino me comentó lo mismo, que tenía una gran complicación con el estímulo y el interés de los estudiantes. Él es docente hace veinte años y me dice que los estudiantes rinden bien, estudian mucho, pero en las clases están desganados. Acá pasa lo mismo.

Yo empecé en el 87 a dar clases y hasta el 95 había una participación muy activa de los estudiantes. La forma hace referencia a fenómenos de la cultura: cine, teatro, literatura. Con lo que se nutre el psicoanálisis para producir discurso. De a poco eso se fue perdiendo. Hay algunos estudiantes muy interesados, pero no es el común. De cien alumnos que van a mis teóricos, sin obligación, se animan a participar no más de cinco o seis. Es evidente que no es un problema en particular. En la UBA pasa exactamente lo mismo.

Uno les pregunta sobre clásicos de la literatura contemporánea, argentinos, Borges, Saer, Cortázar, y se encogen de hombros, pero no es culpa de ellos, tal vez sí responsabilidad, porque están estudiando psicología. Pero es un momento del capitalismo, donde hay tanta promoción de imágenes, videos, pantallas. Hoy con un tutorial no necesitás detenerte en un texto, leerlo, poner algo propio. La lentitud no funciona.

En la vida de hoy parece que todo está dado. Porque los medios para obtener información son así, Google, Wikipedia, etcétera. A un clic ya está todo. Pero de ahí a una lectura singular de las cosas hay un camino. Google tiene una relación insoportable con el no saber. Las personas con estas tecnologías creen que todo el tiempo saben sobre algo. Ese acceso a la información no se aprovecha. El saber se entiende de esa manera. Por ejemplo, los exámenes no se experimentan, sino que se enfrentan como un sé o no sé. De todas maneras, y aun con este panorama adverso, confío mucho en los estudiantes.