Central: las veces que Russo preservó al equipo completo

Recién este viernes, el mismo día del partido ante Sarmiento, se confirmará el equipo que Miguel Angel Russo pondrá en cancha, aunque el propio entrenador de Central dio pistas importantes minutos después del triunfo ante Inter, por Copa Sudamericana , cuando dijo “muchos de los que estuvieron hoy (por el martes) el viernes van a tener que descansar. Y así como el choque contra Peñarol, en Montevideo, fue uno de los más importantes del semestre pasado, el que se viene en Porto Alegre también lo es. De esos 90 minutos dependerá si el canalla continuará o no compitiendo a nivel internacional. Eso es lo que lleva a pensar que Russo haría algo similar a lo que ya realizó en un par de ocasiones, apostando por un equipo ciento por ciento alternativo, pero no está dicha la última palabra.

El contexto hace que sea imposible obviar dos partidos puntuales, en los que el técnico canalla entendió que no había otro camino que preservar a los titulares. A todos, incluido el arquero.

El primer antecedente fue entre Peñarol, de local, en el debut en la Libertadores, y el choque en el Monumental frente a River, que fue la previa del viaje a Belo Horizonte para enfrentar a Atlético Mineiro , donde no había ninguna clasificación en juego.

El mismo Central, con caras distintas

Es que de Peñarol a River fueron once los cambios que hizo. ¿Cuáles fueron los equipos? Broun, Damián Martínez, Mallo, Quintana, Sández, Ortiz, Jonatan Gómez, O’Conor, Malcorra, Campaz y Cervera fueron quienes estuvieron en el Gigante contra el conjunto uruguayo, pero en el Monumental ninguno de ellos jugó. Esa vez los que saltaron a la cancha fueron: Werner, Coronel, Giménez, Komar, Bravo, Alan Rodríguez, Giaccone, Ibarra, Martínez, Lo Celso y Dupuy. El recambio se debió a que Russo quería ir a Brasil con lo mejor que tenía para intentar sumar.

El Central ante Peñarol, antes de ir a jugar ante River. Después se venía Mineiro por la Libertadores.

En el Monumental el canalla jugó con un equipo ciento por ciento alternativo. Allí Russo cambió a todos.

Pero no fue la única ocasión en la que el DT barrió con un equipo para poner otro distinto pocos días después. Porque tras el empate con Tigre (Broun; Martínez, Mallo, Quintana, Sández; Martínez, Jonatan Gómez; Lovera, Malcorra, Campaz; Módica) vino la excursión a cancha de Riestra, apenas cuatro días antes del crucial partido en Montevideo. Werner, Coronel, Komar, Giménez, A. Rodríguez, Ortiz, Ibarra, Giaccone, Jonatan Gómez; Lo Celso y Dupuy fueron los elegidos para jugar en el Bajo Flores.

Es cierto, en el Campeón del Siglo algunos repitieron, pero eso se debió situaciones puntuales: Alan Rodríguez se mantuvo por la lesión de Sández contra Tigre, mientras que Ortiz e Ibarra siguieron por la valoración que Russo hizo de sus actuaciones que habían tenido en cancha de Riestra.

Contra Tigre, por el torneo local jugó el mismo equipo que le había ganado a Caracas.

Otra vez rotación plena. Fue en cancha de Riestra, días antes de jugar en Montevideo, frente a Peñarol.

En medio de esos dos casos hubo otra previa importante, la del partido ante Caracas, en el que Central debía ganar sí o sí para mantenerse con chances en la Libertadores, pero unos pocos días antes, contra Argentinos Juniors, lo que hizo el DT fue poner en cancha un mix, con varios habitualmente titulares desde el inicio.

Ahora, con Sarmiento, es una incógnita lo que pueda pasar, porque está la posibilidad de que algunos repitan, pero no se sabe cuántos serán. Para ello Russo hablará con todos en la mañana de este viernes y les preguntará cómo están desde lo físico. No obstante, hay algunos que es un hecho que no jugarán, como Carlos Quintana y Marco Ruben, quienes ni siquiera concentraron.

Probable y concentrados

¿Un probable? Jorge Broun o Axel Werner; Damián Martínez, Juan Giménez, Juan Cruz Komar y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Jonatan Gómez; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Francesco Lo Celso; Agustín Módica.

Russo concentró a 25 futbolistas, con la presencia de algunos juveniles. Si los once son los que se prevén, los que pugnarán por un lugar en el banco son: Broun o Werner, Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Luca Raffin, Felipe Carnicero, Agustín Sández, Mauricio Martínez, Franco Ibarra, Samuel Beltrán, Elías Ocampo, Maximiliano Lovera, Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Tobías Cervera.