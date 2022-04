Bulldog: "Este disco es un hecho bisagra, pero es un punto de partida"

“¿A quién le importa la cantidad de discos que tenemos? Deben ser quince, poné quince” le dice Guillermo “Willy” Tagliarini, guitarra y voz, a La Capital. “Por primera vez estamos involucrados en todo. Somos un grupo que tiene más de 30 años, somos conocidos, sí, tenemos gente en todos lados, sí. De hecho, ahora en mayo nos vamos a México y armamos nosotros la gira. Fuimos a San Luis, San Juan, y se viene Mendoza, Chivilcoy, La Plata, la Patagonia. Pero, hay que desarrollar y armar todo. Estar en todos los detalles”, agrega.

Bulldog | La noche sin ti

A medida que va relatando la actualidad de la banda, las oraciones del guitarrista del Bulldog parecen declaraciones de una persona que recién arranca en el universo de la música. Generalmente después de más de treinta años de carrera, las ganas de autoproducirse se restringen.

Sin embargo, Bulldog está haciendo el camino inverso, tras separarse de su manager de toda la vida, con quien mantienen una buena relación: “Hay que barajar y dar de nuevo. Hay una acción mancomunada, nos ayudaron muchos amigos que conocimos en todos estos años. Esto es una empresa, no una empresa gigante, pero hay gente trabajando y tienen que cobrar. Pero se vibra primero con el corazón, con los sentimientos, con la gente amiga que nos tira centros y nos orienta. Y lo logramos, y las críticas son buenas. Estamos reconfortados con el resultado de esta nueva etapa, hay una renovación de energía, y es gratificante la devolución de nuestros colegas”.

El disco es uno de los más logrados de su carrera, contiene arreglos y armados de canciones que se salen de las marcas características de la banda. Buenos aportes de Vito Parma en teclados y piano, y de Nacho Rezzano (Boom Boom Kid) en guitarras y coros, que redondean un disco donde “Viva la libertad” y “Reencarnación” -canción donde cantan todos los integrantes de la banda- son los puntos más altos.

BULLDOG "Fatal Destino" Video Clip Oficial.

Párrafo aparte para “La noche sin ti”, cover de Los Huayra, a priori, una banda completamente ajena a la vida de Bulldog, y que tiene una explicación: “Fue una idea de Mantu -guitarra y voz principal-, que trajo la canción y nos dijo que podía ir con el estilo nuestro. Somos respetuosos de todos los géneros, pero el folclore no es nuestro fuerte, más allá de que en nuestras casas se escuchaba Cafrune, Larralde o Mercedes Sosa. Pero Los Huayra es más actual, y esa canción para el timbre de voz de Mantu quedó bien, la verdad que quedó bueno, por eso también hicimos el video”.

Respecto al show, y las canciones nuevas, dice: “Somos una banda clásica que tenemos una columna vertebral de canciones que quieren escuchar. Pero no sé si hay que tocarlas siempre. “Fatal destino” les gusta a todos, pero ahora está “Sucio amor”, que tiene una onda similar, y de alguna manera creo que le va a ir pidiendo permiso. “Más que diez” está buenísima, todo el mundo la quiere cantar, es como un himno. Pero a lo mejor viene “Reencarnación”. Hay otros temas que no son de los más conocidos, o lo de los que figuran con más escuchas, pero no hay que engañarse con eso. Es bueno tener un repertorio parejo”.

bullwilly.jpg Willy Tagliarini. “Estamos laburando freelance”, dijo el guitarrista y uno de los cantantes de la banda.

—¿Cómo fue el proceso de armado y grabación de “Filosopunk”?

—Es un disco pandémico, porque empezó a hacerse en la pandemia. Aprovechamos el encierro, cuando al principio ni siquiera podíamos juntarnos en la sala. Hubo bastante tiempo para hacerlo en comparación con el disco anterior, que fue más vertiginoso. Este tuvo un proceso de producción más íntimo entre nosotros, los músicos. Después, veníamos charlando desde hace muchísimo, con Nacho Rezzano, que lo conocimos en el primer show de Boom Boom Kid acá en Rosario, en el año 2000, pero pasaron 22 años para que grabemos juntos, e hicimos un trabajo en conjunto. No fue muy largo el proceso, y volvimos un poco a las fuentes, con raíces valvulares, con un combo de equipos bien vintage, Fender, Marshall, lo que nos gusta. El armado fue largo, pero el proceso de grabación fue ágil, porque teníamos todo más o menos cocinado, y también la confianza y buena onda de Nacho, que participó y se metió en cada detalle. En lo particular, durante el encierro, yo estaba en casa y me puse un Marshall, y una Les Paul, y me pasé muchas horas tocando, ponía discos de bandas que me gustan, y tocaba arriba. Y al mismo tiempo, iba grabando algunas líneas en el teléfono. Entonces cuando empezamos a grabar con los chicos, se vio la particularidad de este disco, donde cada cual se arrimó con lo suyo, es muy amplio en el concepto de la composición. Grabamos un cover por primera vez, y después hay cuatro composiciones mías, cuatro de Mantu y cuatro de Rata -bajo y voz-.

—¿En qué momento están como banda después de tantos años en la industria?

—Tocamos por primera vez en 1989, ya ni sacamos la cuenta de los años. Pero hoy estamos más independientes que nunca, que es otra cosa que nos enseñó la pandemia y lo sacamos adelante. Estuvimos mucho tiempo ligados a Pinhead Records, con quien seguimos conservando una buena relación y cariño. Pasamos por Pop Art, conocimos el Quilmes Rock, Pepsi Music, estuvimos en todos los escenarios mainstream tocando con bandas internacionales. Y ahora, en este momento la banda somos nosotros cuatro, estamos haciendo absolutamente todo, que antes hacíamos, pero estábamos acostumbrados a delegar. Pero esta es la primera vez que estamos laburando freelance, que es un concepto que se puede aplicar tranquilamente a una banda de rock. Por supuesto es prematuro esto, porque no somos managers, no somos productores, pero tampoco es tan difícil. Hay que estar en todo, no solo componer y cantar. Quedó el equipo, stage manager, sonidista. También existe a partir de ahora Bulldog Records, podríamos decir que es el primer disco 100% nuestro, de los músicos. Porque primero fue Sick Boys Records, luego fue Pinhead, después a través de ellos un convenio con Pop Art, más tarde volvimos solo con Pinhead, y ahora somos Bulldog Records.

—Son muchos cambios a la vez. ¿Es un punto de llegada o punto de partida?

—Diría que es un hecho bisagra en nuestra carrera, pero es un punto de partida.