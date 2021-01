Rosso: "Las perspectivas para los trabajadores no son muy favorables para 2021"

La situación salarial es compleja para la mayoría: «El poder adquisitivo de nuestros salarios va cada vez más para atrás. Todo en detrimento del bolsillo de los trabajadores». «La política va a tener que mirar un poco más el sector», consideró.

Desde el punto de vista del gremialista, hubo muchas cuestiones que «se escudaron y se escudan detrás de la pandemia». «Cuestiones -aclaró- que van en contra de los intereses de los trabajadores». «Vamos a tener un año bastante movido», adelantó.

«Somos respetuosos de los gobiernos votados por el pueblo y tenemos que esperar un tiempo prudencial para que ejecuten sus acciones. Pero este año ya vamos a tener elecciones y vemos que los trabajadores no estamos bien», destacó. A lo que siguió: «¿Quién no ve la miseria? Como la vemos nosotros, la ve la política. Gente, como hace años no se veía, revolviendo la basura».

En esa misma línea, señaló: «La política va a tener que mirar un poco más el sector de los trabajadores, trabajadores informales y las pymes». «Quiero creer que todo el desfalco y anomalías que hubo en el país no lo vamos a tener que pagar los trabajadores; pero por lo que se ve hasta ahora, vamos en esa dirección», detalló.

«Nosotros somos dirigentes gremiales, representamos al sector del trabajo y tenemos que velar por el bienestar de la clase trabajadora, tanto activa como pasiva», sostuvo. Sin embargo, reveló: «Lo que estamos viendo es que no hay unidad de la dirigencia».

En cuanto a las presiones que ha tenido que soportar la clase trabajadora en el último tiempo, manifestó: «Los trabajadores tenemos que entender todo. ¿Cómo es? El sacrificio lo tenemos que hacer todos, el granito de arena lo tenemos que aportar todos».

Rosso se refirió también a la situación particular de los trabajadores de la rama eléctrica: «Nosotros no quedamos conformes con las paritarias, pero estábamos en un contexto en el que no teníamos margen para movernos». «Sobre todo, no estamos de acuerdo por cómo perjudica a las cajas de jubilaciones», enfatizó.

Por último, comentó que de cara al 2021, el Sindicato tiene planeado seguir con el trabajo solidario que viene realizando: «Tenemos que ver lo que está pasando alrededor. Mirar lo que le pasa a nuestro vecino, hay algunos lugares a los que el Estado no llega». «Vamos a seguir en esa dirección. Ojalá que estemos equivocados, pero creemos que va a ser un año muy complicado y conflictivo», finalizó.