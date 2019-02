El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó ayer con prisión preventiva a Marcelo D'Alessio, acusándolo de asociación ilícita por la extorsión al empresario agropecuario Pedro Echebest, pero además confirmó el vínculo del procesado con el fiscal Carlos Stornelli.

El magistrado ubicó a D'Alessio como miembro de una asociación ilícita integrada por más personas que se dedicaba a poner en crisis a distintas personas para hacerlos declarar en un expediente judicial o sacarles dinero, según consta en el fallo.

Por esa razón , le trabó un embargo por 10 millones de pesos y, tras emitir el fallo, ordenó la detención de los ex comisarios de la Policía Bonaerense Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, quienes habrían formado parte de esta sociedad para delinquir.

Pero además, el fallo Ramos Padilla pone en una delicada situación al fiscal Stornelli, ya que en el mismo el magistrado detalla que se dio por "corroborada la relación entre Stornelli y D'Alessio y sus características, mas allá de la necesaria continuidad de la investigación, entiendo que, al menos por el momento, se ha constatado que existen maniobras puntuales que revisten una gravedad institucional mayúscula que no es posible pasar por alto, en las que se constata la participación directa del fiscal", sostuvo el magistrado en el fallo.

También en el escrito, Ramos Padilla hace referencias a los vínculos de D'Alessio con periodistas porteños y cita puntualmente en reiteradas ocasiones a Daniel Santoro.

"No es posible aceptar y tolerar los métodos que expone D'Alessio para conocer la denominada «ruta del dinero K»...y la extorsión a Echebest tiene este patrón, pero también se observan otros planes delictivos diversos que incluyen «hacer cámaras ocultas», «plantar droga»,«ablandar», etc, que sumados a las pruebas vinculadas a las investigaciones efectuadas y las conversaciones que se comprobó que mantuvo con el fiscal Carlos Stornelli, me llevan al convencimiento de que, al menos desde la Fiscalía a su cargo se actuó en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración que no debieron permitirse y que, con anuencia del señor fiscal, se llevaron adelante operaciones de inteligencia y de acción psicológica para el «éxito» de sus investigaciones judiciales o para atender la imagen del propio magistrado", expresó en duros términos el magistrado a través del fallo.

Por esa razón, Ramos Padilla puso el fallo en conocimiento del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, para que adopte "las medidas que estime oportunas" en relación al fiscal Stornelli.

También instó al fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, a que amplíe el requerimiento de instrucción.

D'Alessio fue denunciado el 28 de enero por el empresario Etchebest, quien dijo que lo extorsionó indicando que lo hacía en nombre del fiscal federal Carlos Stronelli cuando le reclamó 300.000 dólares para evitarle quedar involucrado en la causa de los cuadernos de las coimas.

"D'Alessio llevaba a cabo operaciones de inteligencia ...se obtenía un perfil psicológico de la víctima y una carpeta de datos personales, en algunos casos generaba empatía, y luego utilizaba la información de la que disponía a partir de las tareas de investigación previas que se habían realizado sobre la persona", sostuvo el juez en el fallo de 216 páginas.

El magistrado sostuvo que con la información recolectada D'Alessio "ponía en emergencia" o "hacia entrar en pánico", según las palabras del propio imputado, "para que finalmente declarara de un determinado modo, se transformara en un colaborador o entregara dinero".

"Es una hipótesis probable que el Dr. Carlos Stornelli no esté vinculado al reclamo dinerario a Etchebest. Sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. En especial me inclino por esta hipótesis", asegura Ramos Padilla.

Agrega que "sin embargo, aparecen muchos elementos que lo vinculan con esos hechos de extorsión _lo que amerita profundizar su investigación_ y también aparecen elementos de prueba que lo vinculan con otras operaciones ilegales que se concertaron también en el balneario "CR" de Pinamar el día 8 de enero en la famosa reunión de cuatro horas que mantuvieron el agente y el fiscal".

extorsión. Esa fue la figura por la cual el juez procesó a D'Alessio, a quien también relaciona con Stornelli.