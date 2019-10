María Eugenia Bielsa será la anfitirona hoy en Rosario del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, que a las 18.30 será el último orador del Foro de Ciudades en Metropolitano. Esta mañana, la arquitecta adelantó cómo será el encuentro y habló de la posibilidad de integrar el gabinete, si es que Fernández gana las elecciones del 27 de octubre.

"No es que no me guste hablar de esto, sino que no soy yo quien deba comunicar algo así. Además yo no lo sé, lo que sí sé es que el candidato ha dicho que si gana las elecciones, tiene su gabinete pensado", dijo María Eugenia Bielsa esta mañana en el programa "Ricciardino 830" de La Ocho al ser consultada sobre la chance de ser ministra.

Y agregó: "No ha sido algo que yo he conversado con él, y por el otro lado este es un momento para ser sensato, para ser prudente, para aportar, para que hoy el candidato se lleve una serie de ideas y de vocaciones del conjunto del país para alimentar este país federal"..

"La idea es instalar en la agenda pública que tenemos un patrimonio que no tienen muchísimos países y es disponibilidad de suelo"

En ese sentido, Bielsa adelantó la convocatoria de esta tarde para debatir sobre el déficit de vivienda de Argentina. "La charla de hoy va a tratar sobre las políticas de estado: Procrear versus UVA", precisó.

"No es una iniciativa nuestra, es de los intendentes y presidentes comunales que vienen tratando de hacerle llegar al candidato del Frente de Todos desde hace algún tiempo, no se dio la oportunidad en las Paso", arrancó.

"Este Foro ya estaba pensado y se concretó en una oportunidad que vino a Santa Fe y comentó que esto se iba a hacer en Rosario, y la idea es que este país federal con un presidente y 24 gobernadores sino que también sean los gobernadores con los intendentes y presidentes comunales de todas las provincias", manifestó.

En ese sentido comentó la "diversidad y capacidad" de cada comuna para llevar adelante programas. "La realidad es que hay una enorme cantidad de prácticas virtuosas en todo el país y además tiene que ver con las identidades, con las economías de los lugares que hacen que uno no pueda decir autoconstrucción sí, autoconstrucción no, construcción a través de empresas constructoras sí o no, o a través de pymes, sino que tenga que pensar en alternativas".

2019-10-09 pot alberto f.jpg

"Es imposible pensar el hábitat sino se piensa en una política de ambiente, si no se piensa en una política productiva que acompañe, además el hábitat es un dinamizador extraordinario porque rápidamente se puede poner a funcionar parte de la economía vinculada a la actividad de la construcción", agregó.

"La demanda de vivienda atraviesa no sólo a los sectores populares, sino a los sectores medios, hay programas virtuosos como ha sido el Procrear", destacó para hablar del caso de la localidad de Funes: "Fue muy bueno el programa pero no hubo una anticipación en el tema suelo, y el suelo terminó siendo más caro que la construcción de la vivienda".

Resaltó el caso positivo de Gobernador Crespo. "Ahí un presidente comunal tenía dos manzanas infraestructuradas y habían vendido los lotes a familias jóvenes, cuando llegó el Procrear era rápidamente quien disponía de suelo, y fue quien más viviendas construyó con el Procrear, ahí trabajaron los arquitectos jóvenes, cada familia se hizo la casa que tenía que ver con sus necesidades, se movilizaron corralones locales".

"Igual la idea no es confrontar con los modelos de Macri sino fundamentalmente aprender de que cuando hay una buena práctica, se tiene que mantener en el tiempo, si el Procrear había dado buen resultado, entonces porque lo cambiamos, y porque volvemos sobre el final del gobierno de Macri cuando ya no hay tiempo de llevarlo adelante", expresó.

"La idea es instalar un tema en la agenda pública que hemos tenido muy mermado, y es que tenemos un patrimonio que no tienen muchísimos países y es disponibilidad de suelo, cómo hacemos para equilibrar nuestro territorio", destacó.

"Lo que pasa en Santa Fe pasa en el resto del país, un país que está creciendo de manera desequilibrada con ciudades muy grandes que prestan servicios que podrían estar localizados en otros lugares del territorio, se podrían afianzar en localidades pequeñas que van muriendo o que se van desmembrando, el desafío es pensar en eso y en trasladárselo a quien seguramente va a ser el presidente de los argentinos", cerró.