López Molina apoyó a Perotti por el acuerdo de la deuda y criticó a opositores que venden "humo electoral"

El dirigente del PRO dijo que el anuncio del miércoles pasado "es una buena noticia para todos los santafesinos". Y fustigó a parte de la oposición santafesina por "importar una grieta que no nos pertenece".

Esta demostración política de un vasto sector de la oposición tuvo lugar el jueves pasado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Allí se pudo ver a dirigentes de un sector del PRO, a la primera plana de la UCR, a referentes del Partido Socialista y hasta al propio intendente Javkin, quienes hasta posaron para una producción fotográfica donde nada quedó librado al azar. Estos mismos actores –no sin resistencia de sectores de esos propias fuerzas políticas- vienen consumiendo tiempo desde hace largos meses en reuniones reservadas, gestos y declaraciones en un intento por armar un autodenomino “frente XXL” o “frente de frentes” (en rigor, una coalición antiperonista o no peronista, a gusto del lector) para disputar en 2023 las elecciones con el Frente de Todos. Una especie de Juntos por el Cambio ampliado a la santafesina.

"La grieta nacional es una creación de los medios porteños", apuntó López Molina para diferenciarse de esta movida realizada en contra del acuerdo provincia-Nación por otros sectores de la oposición.

opo.jpg

”Transformar un verdadero acierto de gestión en un frente de batalla para unir en una foto a quienes de otra manera no podrían explicar qué hacen juntos, por la distancia política que los separa, no es el camino para expresar una alternativa de futuro”, advirtió el ex concejal de Rosario y ex diputado provincial.

Y prosiguió: “Importar una grieta que no nos pertenece, enceguece: los 151 mil millones de pesos, actualizables para preservar su valor real, es más inversión en obras y seguridad. En momentos de pésimas expectativas ciudadanas, reconocer las buenas decisiones también es defender a Santa Fe”.

https://twitter.com/RoyLopezMolina/status/1542930140837068801 Luego de la conferencia de prensa del gobernador @omarperotti y su ministro de economía queda claro que el acuerdo alcanzado con el gobierno nacional para el pago de la deuda histórica con Santa Fe es una buena noticia para todos los santafesinos. Todo lo demás es humo electoral. — Roy López Molina (@RoyLopezMolina) July 1, 2022

López Molina es uno de los dirigentes que ya ha levantado su voz ante la posibilidad de que Juntos por el Cambio realice en Santa Fe una alianza con el socialismo: “Un espacio político democrático republicano y que apuesta a la libertad no puede diluirse detrás de la voracidad de los principales responsables del avance de la inseguridad en Santa Fe”.

LEER MÁS: El partido de Carrió rechaza una alianza con Bonfatti y lo responsabiliza del narcotráfico

El miércoles pasado el gobernador Perotti anunció en la Casa Rosada la firma del acuerdo entre los Estados nacional y provincial para el pago -ordenado por la Corte- respecto a la deuda por la deducción indebida de fondos coparticipables. El mandatario dijo que era “un día histórico”, y que todo el dinero será invertido en obra pública. Se estableció que el gobierno nacional emitirá bonos por 151.800 millones de pesos ajustables por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, el índice de ajuste diario, elaborado por el Banco Central).

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos en la Cámara baja provincial, Leandro Busatto, también salió al cruce de las críticas de amplios sectores de la oposición al acuerdo entre provincia y Nación: “Me cuesta entender la crítica sobre la deuda y como se cobra. El fallo de la Corte es de 2015. En 2016 (Miguel) Lifschitz y (Rogelio) Frigerio trataron de saldar la deuda y el presidente (Mauricio) Macri proponía pagar la mitad. En ese momento, salvo nosotros, nadie reclamaba que se pague en su integridad”. “La deuda no se había pagado antes y se proponía pagar con bonos y obras, y era aceptada por quienes hoy critican”, arremetió.

“El acuerdo fue público y las instancias las dimos a conocer en todo momento. Lo que no se puede hacer es borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Es una maniobra electoral. Pedimos coherencia en un tema que debería ser de unidad en la provincia. No encuentro otra explicación que no sea una foto de la oposición junta en 2023”, dijo Busatto.

Y añadió: “La oposición cuestiona el acuerdo entre Nación y provincia para el pago de la deuda. Llamativo: Alberto Fernández cumple el fallo de la Corte. Macri no lo hizo y la gestión del Frente Progresista (durante el gobierno de Lifschitz) no solo no logró que se cumpla, sino que aceptaba el pago en bonos y obras, algo que hoy cuestiona. Incluso, en junio de 2016 hubo una reunión entre Lifschitz y Rogelio Frigerio (entonces ministro del Interior del macrismo) cuya intención era pagar la mitad de lo que correspondía. Quienes militaban en el Frente Progresista y ahora lo hacen en el PRO parecen haberlo olvidado”.

LEER MÁS: Deuda: para la oposición, el acuerdo "entrega a la provincia"

Los honorarios de los abogados vip

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Toniolli, también machacó contra la oposición e ironizó acerca de las críticas al acuerdo. “Debe ser porque a los que contrataron a Gil Lavedra, Rosenkrantz y Bouzat les parece poco la que se van a llevar por el laburo realizado en su momento”, ironizó.

Para entender esta frase de Toniolli hay que llevar la mirada algo más lejos en el tiempo y en el espacio. Fue el entonces gobernador Hermes Binner quien contrató en 2008 en forma directa (decreto 3165/08), sin concurso ni licitación, al estudio que en su momento integraban los abogados Ricardo Gil Lavedra, Gabriel Bouzat y Carlos Rozenkrantz para llevar adelante el juicio ante la Corte por la deuda histórica de la Nación. Rosenkrantz hoy es ministro de esa misma donde se encuentra la causa judicial y Gil Lavedra fue nombrado la semana pasada como nuevo apoderado legal de la cerealera santafesina Vicentin, la firma que está hundida en un escandaloso default.

imageDECRETO.JPG

Justamente, el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) fue uno de los que se refirió a la designación del abogado todoterreno Gil Lavedra como nuevo letrado de Vicentin. Denunció al abogado, ex diputado radical y ex asesor del macrismo por este “doble juego”.

https://twitter.com/delfradecarlos/status/1541820019918733312 Una más del nuevo defensor de los intereses de Vicentin, Ricardo Gil Lavedra: quiere cobrarle mucho dinero al estado santafesino por su trabajo en relación al cobro de la deuda histórica de la Nación con la provincia y, al mismo tiempo, defiende al consorcio que le debe millones — Carlos del Frade (@delfradecarlos) June 28, 2022

Del Frade advirtió que este letrado patrocinó a Santa Fe en el juicio contra la Nación por la deuda histórica, donde tiene pendientes honorarios millonarios a cobrar por ese pleito –que aún hoy se desconoce el monto final-, y a ahora se convirtió en el nuevo apoderado legal de Vicentin, que a su vez le debe a la provincia millones de pesos por impuesto impagos, además de la formidable cifra multimillonaria con la que ha defraudado al resto de sus acreedores. “Defender los derechos de los santafesinos supone también denunciar este doble juego de Gil Lavedra”, enfatizó Del Frade.

imagegil.jpg

Evidentemente, otras fuerzas políticas santafesinas no piensan lo mismo de Gil Lavedra. Los hechos hablan por sí solos. El martes pasado, el mismo día que fue anunciado como apoderado de Vicentin Gil Lavedra participó en el Congreso de la Nación del homenaje que todo el arco político le realizó al fallecido ex gobernador Binner. Su lugar en la ceremonia es toda una señal: no estuvo en la última fila, intentando pasar desapercibido, sino que se sentó en la segunda fila al lado del titular de la Cámara de Diputados santafesina, el socialista, Pablo Farías.