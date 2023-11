El país se construye "con el corazón, no vendiendo órganos", dijo Massa

Massa hizo referencia así a una de las propuestas expresada por Milei y otros dirigentes de su espacio en favor de impulsar un mercado de órganos.

Al respecto, el candidato presidencial de UP consideró que en un momento en el que la Argentina discute hasta la venta de órganos, los argentinos cuentan en cada elección con la “oportunidad de elegir con nuestro documento ser donantes de órganos”.

“Tenemos una enorme comunidad en la Argentina donante de órganos que es símbolo de la solidaridad. Escuchar hablar de que un papá o una mamá puede vender a su hijo o un órgano es una locura”, aseveró Massa.

En ese contexto, el ministro de Economía y postulante presidencial dijo que “en un país donde quieren privatizar” el sistema de salud pública, su candidatura de UP plantea “que sea gratuito para que puedan vivir y ser atendidos”.

“Les quiero decir algo muy importante: quieren privatizar los trenes, el agua y las cloacas; el asfaltado de las calles. Pero, peor aún, quieren entregar nuestras Malvinas. La sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia. Las Malvinas fueron, son y serán en argentinas”, aseguró.

El ministro de Economía comentó que días atrás se encontró con “algunos de los 20.000 jubilados que quedan en la Argentina” que cobran sus prestaciones de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), el sistema previsional privado que se instauró en los años 90.

“Cobran entre 5.000 y 20.000 pesos. Eso es lo que representa el sistema de AFJP en la Argentina”, detalló Massa.

Por ese motivo, explicó, se les incorporó un complemento para igualar el monto que perciben con la mayoría de las jubilaciones. “No queremos que vuelvan las AFJP en la Argentina”, expresó.

“Nosotros queremos mejores jubilaciones, más medicamentos, más protección para nuestros jubilados y jubiladas que son los que trabajaron toda la vida en el sistema jubilatorio de nuestra patria”, indicó.

Para Massa, el próximo 19 de noviembre, cuando se dispute el balotaje, “se definen cosas muy importantes”, entre ellas, dijo, “si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no; si tienen derecho a la indemnización o no; si tienen convenio colectivo de trabajo o no. Nosotros defendemos el trabajo con derechos. No queremos esclavos en la Argentina: queremos trabajadores bien pagos”, señaló.

Y agregó: “Lo quiero simplificar en una frase que las mueva a defender esta bandera que es la que nos une a todos, que es la que nunca tenemos que dejar de mirar. Quieren transformarnos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con un arma en la mochila”.

“Queremos ser patria, ser nación. Queremos nuestra moneda, nuestras Malvinas, nuestro himno y queremos nuestra bandera”, culminó.

Preocupó y asustó

Por su parte, el jefe de Gabinete y candidato vicepresidencial de UP, Agustín Rossi, afirmó Milei, con sus ideas “ya preocupó y asustó” a los argentinos, y ante versiones sobre una posible propuesta de ese partido para que vuelva el servicio militar obligatorio, manifestó que es una “discusión que atrasa 30 años”.

“Ya preocupó y asustó a muchos argentinos las propuestas del candidato libertario. Muchos argentinos cuando fueron a votar el 22 de octubre reafirmaron una cantidad de valores”, advirtió Rossi en referencias al plan del libertario como la libre portación de armas, el mercado de órganos, y la ruptura de las relaciones con el Vaticano, entre otras.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Ministros consideró que ahora Milei “no utiliza la motosierra” durante sus actos proselitistas porque “los argentinos se la mandaron a guardar claramente el 22 de octubre con su voto”.

Para Rossi, Milei “ha roto su palabra” tras el pacto con el ex presidente Mauricio Macri y consideró que esa decisión “genera una enorme desconfianza” del electorado hacia LLA.

“Yo creo que los argentinos no quieren un presidente que les mienta, quieren a alguien que les hable con la verdad”, contrastó las acciones del libertario con las su compañero de fórmula, Sergio Massa, quien _dijo_ prometió que “durante su presidencia ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias y lo implementó antes”.

Consultado sobre las versiones que circularon en redes sociales de una supuesta propuesta de dirigentes de LLA para el retorno del servicio militar obligatorio, Rossi reprochó que “es una discusión que atrasa 30 años” y agregó: “Hace 30 años que la Argentina decidió no tener un servicio militar obligatorio”.

El ex ministro de Defensa remarcó que quienes tienen este tipo de propuestas “no están pensando en una política de defensa sino de supuesta contención social”.