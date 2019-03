La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, admitió ayer haberse reunido una vez con el falso abogado Marcelo D'Alessio al principio de su gestión, sostuvo que tras esa entrevista quedó en evidencia que es un "trucho" y que, a su juicio, está "loco". Ayer, la comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia citó para el jueves próximo al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tras las denuncias sobre una supuesta red de espionaje que el magistrado realizó en su presentación del miércoles en el Congreso.╠

Bullrich llegó ayer a Santa Fe para presenciar la quema de más 310 kilos de marihuana y cocaína provenientes de distintos operativos realizados en la provincia y para supervisar el trabajo de las fuerzas Federales en esa ciudad.

Al ser consultada sobre D'Alessio, detenido en el marco de una causa donde está imputado el fiscal federal Carlos Stornelli por supuestas maniobras de extorsión y espionaje ilegal, Bullrich negó vinculos con el falso abogado aunque admitió que lo recibió una vez.

"Lo recibí una vez, al principio de la gestión, en el Ministerio de Seguridad junto con el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico (Martín Verrier)", señaló.

"D'Alessio habló de la metanfetamina y el subsecretario me dijo: «ministra, es un trucho»", recordó Bullrich.

La ministra aseguró que D'Alessio "es una persona que nunca ha tenido ningún tipo de participación en el Ministerio de Seguridad y desde el primer día lo consideramos una persona sin condiciones ni capacidad para estar en el ministerio".

Y agregó: "Cuando lo veíamos en los programas de televisión hablando de narcotráfico nos agarrábamos la cabeza, porque esta fue la definición que hizo nuestro subsecretario: es un trucho, y la que yo hice fue: está loco. Esas fueron las definiciones".

La titular de la cartera de Seguridad aprovechó para recordar una anécdota reciente: una charla con un juez federal de Lomas de Zamora quien tenía una causa contra D'Alessio por lavado de activos. "El juez me dijo: «¿Recuerda que hace unos días yo la llamé y le pregunté si D'Alessio trabajaba en el ministerio y usted me dijo que no sólo no trabajaba allí sino que además estaba «chapa»? Esa fue la palabra que usé", graficó.

Consultada por el pedido del falso abogado de hablar con ella cuando fue allanado por Ramos Padilla, Bullrich ironizó: "A mí me pueden detener y yo puedo pedir hablar con Trump. La verdad es que es poco serio. El doctor Padilla podría haberme llamado por teléfono en ese momento y yo le hubiera dicho que lo detuviese de manera inmediata".

A la Bicameral

La comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia citó para el jueves próximo al juez Ramos Padilla. La decisión se tomó durante una reunión a puertas cerradas realizada ayer en el anexo del Senado. Además, los integrantes de la comisión presidida por el senador pampeano de Cambiemos Juan Carlos Marino acordaron invitar al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, pero en una fecha posterior al encuentro con Ramos.

También se definió la creación de una subcomisión en el seno de la Bicameral que estará integrada por tres legisladores del oficialismo y de la oposición para leer las 4 mil fojas sobre la causa que Ramos Padilla envió la semana pasada a ese cuerpo,

Tras la reunión, Marino advirtió que no trabaja "para un show mediático" y que se debe "respetar la división de poderes" en el tratamiento de las denuncias del juez Ramos Padilla.

"Es la primera vez que un juez federal pide venir a la Bicameral de Inteligencia y cada vez que alguien lo pida lo vamos a recibir", dijo el legislador contestando críticas al accionar de la comisión.