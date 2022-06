Valeria Mazza: "No estoy enojada, no siento ganas de venganza"

La modelo Valeria Mazza afirmó que “la violencia no se responde con violencia, se responde con justicia”, al dar una conferencia de prensa frente al hospital del partido bonaerense de Pilar en el que su hijo Tiziano Gravier fue operado de una lesión en su mandíbula causada por un golpe recibido a la salida de una discoteca en Rosario. La ex supermodelo añadió: "No estoy enojada, no siento ganas de venganza".