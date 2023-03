Una avería en el motor del helicóptero fue la causa que abortó la fuga de Alvarado

“Yo no soy miembro de ninguna asociación ilícita en este momento. No presencié nada. No conformo nada como líder. Solo pido que me suministren la medicación que tomo”, dijo Esteban Alvarado en la audiencia de indagatoria por zoom que le recibieron este lunes en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Ernesto Keplar. El plan que le atribuyeron de diseñar una fuga en helicóptero desde la cárcel de Ezeiza implicó para los investigadores cuatro delitos. El primero, dirigir una asociación ilícita de más de tres personas. La tentativa de evasión fue el segundo. El cambio de la matrícula de la aeronave el tercero. El último es el lavado de activos necesario, dijeron los acusadores, para comprar en el exterior la aeronave Robinson R44 cuatriplaza y monomotor, con la cual se diagramó el fallido programa de evasión.