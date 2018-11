Un hombre mató a su esposa, a sus tres hijos y se suicidó

Un hombre asesinó a balazos su esposa, a sus tres hijos y luego se suicidó. La brutal masacre ocurrió esta madrugada en la localidad de Colón, provincia de Buenos Aires.

El femicida identificado como Leonardo Andrés Ayala no podía acercarse a su casa ya que su esposa lo había denunciado por abusar sexualmente de su propia hija y la Justicia dispuso una restricción perimetral.

Pero esta madrugada transgredió esa medida cuando llegó hasta la casa ubicada en la calle 54, entre 25 y 26, de la ciudad bonaerense de Colón, cuando todos dormían. Así, la mujer no tuvo posibilidad de reaccionar antes de convertirse en su primera víctima. La mató a ella y a sus tres hijos.

colon.PNG



Fue él mismo el que llamó después a la policía pero, cuando los efectivos llegaron, encontraron una escena sangrienta y cinco cuerpos, en lugar de cuatro. Ayala se pegó un tiro dentro de la vivienda y murió en el lugar, junto a toda su familia.

La tragedia impactó fuerte en el pueblo, de no más de 30 mil habitantes. "No se dan estas situaciones acá", sostuvo en Marcelo Bataglia, secretario de Seguridad de Colón. Es por eso que la mujer, a pesar de que había denunciado a su expareja, no tenía un botón antipánico.

"Tenemos un sistema de alerta a través de los celulares", explicó el funcionario en TN. "Es la forma en la que todos están conectados", dijo pero admitió, evidentemente "la víctima no tuvo el tiempo necesario para usarlo".