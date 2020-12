Sorprendieron a dos mujeres en una entradera violenta en la zona oeste

La casa está en Chubut al 7400, casi esquina Nicaragua y a media cuadra de Juan Pablo II. Es una cuadra cerrada y con casas bajas. Las dos mujeres se hallaban durmiendo cuando de pronto se vieron cara a cara con los ladrones. Los agresores comenzaron a gritarles y mientras tomaron a una de ellas de rehén para amenazarla de muerte, le decían permanentemente a la otra que las iban a herir con un destornillador que esgrimían sobre la cara de una de ellas.

Al estar seguros de que en la casa ya no había nada de valor escaparon por la puerta de entrada. Las víctimas no precisaron si los ladrones se desplazaban en algún vehículo que pudieran identificar. La denuncia fue realizada en la comisaría Sub 22ª.