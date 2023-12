Secuestraron cocaína y dinero en un allanamiento en Firmat

La Policía de Investigación (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda de calle San Juan 800 de Firmat, donde detuvo a Jonatan C., de 33 años, por comercialización de drogas. Además, la Dirección de Narcocriminalidad de la PDI procedió al secuestro de 33 envoltorios de cocaína, un frasco con marihuana, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, un automóvil, recortes de nailon y $70.570 en efectivo.

Las disposiciones estuvieron a cargo de la Fiscalía y Juzgado Federal de Venado Tuerto, que llevó a cabo una investigación de aproximadamente dos meses. El hombre detenido es Jonatan Emanuel C., alias "Topo", quien fue capturado en su propio domicilio en calle San Juan.

En los procedimientos aprehendieron a José Q., Facundo P., Gustavo R., Cintia C., Luciano C., Lautaro C. y Joaquín V., y secuestraron 109 envoltorios con cocaína, dos envoltorios de marihuana, dos bochones con cocaína, dos plantas de cannabis sativa y semillas, un paquete plástico con bicarbonato de sodio, dos balanzas digitales, 22 teléfonos celulares, una tablet, recortes de nailon y $571.670 en efectivo. El peso total de la droga incautada fue de 92,4 gramos de cocaína, 2 gramos de marihuana y 830 gramos de deshoje de marihuana.

Según fuentes policiales, la investigación se llevó adelante durante tres meses y destacaron que durante la pandemia “en las pequeñas poblaciones se incrementó el narcomenudeo ”.