Otra adolescente en medio de una balacera: la hirieron en Casilda y Magallanes y está grave

Sin embargo, la adolescente de 17 años recibió una herida de arma de fuego en la región lumbar y fue derivada al Hospital Centenario, donde se encuentra internada en estado reservado. En el mismo ataque resultó herido en su tobillo izquierdo un joven de 28 años, quien fue trasladado al Hospital Eva Perón.

En ese mismo lugar, en enero pasado, sicarios que se desplazaban en moto efectuaron múltiples disparos e hirieron gravemente a un adolescente de 17 años que fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde ingresó con una herida de arma de fuego en el tórax y falleció pese a los esfuerzos realizados por salvarlo.

En lo que va del año 2022 la esquina de barrio Ludueña de Casilda y Magallanes, a escasos 50 metros de la comisaría 12ª, se convirtió en una trampa mortal. En el lugar se multiplicaron las balaceras que dejaron como saldo un adolescente muerto y varios heridos de bala. Lo vecinos viven presos del miedo.

Otra balacera y mensaje mafioso

En tanto, en la zona de Vila al 1200, en la zona norte de Rosario, desconocidos balearon una casa de dos plantas en la que viven miembros de una misma familia.

No solo sufrieron el ataque, sino que los atacantes dejaron además una nota intimidatoria. La policía recogió en el lugar alrededor de 20 vainas servidas. Los moradores aseguraron que recibieron una nota intimidatoria y explicaron a los medios a los medios que son gente trabajadora.

"Hay un cartel que dice que no nos metamos con ellos, pero no se con quién. Nosotros somos gente trabajadora, no estamos nunca acá", destacó la dueña de casa. En tanto, su hija aseguró que si no hubiese bajado a la casa de sus padres seguramente hubiese recibido un disparo o la hubieran asesinado, y comentó que los disparos llegaron hasta un ambiente que suelen utilizar habitualmente.