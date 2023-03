La fiscal María Eugenia Iribarren reconoció que hay "complicidad policial" con el narcotráfico

La funcionaria judicial analizó la llegada de fuerzas federales y destacó que "no se puede negar la percepción de que no hay policías en las calles".

La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren , aseguró este miércoles que muchas de las situaciones de violencia narcocriminal que azotan a Rosario ocurren por "complicidad policial" y definió a la situación como "una degradación que se viene dando desde hace años" . En el mismo sentido, y al analizar la llegada de más fuerzas federales para actuar en los barrios calientes de la ciudad, expresó: "No se le puede negar a ningún rosarino la percepción de que no hay policías en las calles".

Hoy, en declaraciones al programa "El primero de la mañana" , de LT8 , la jefa de los fiscales analizó el desembarco de gendarmes y efectivos de la Policía Federal y expresó que "estamos atravesando una situación de crisis y lamentablemente no se ve un punto de inflexión donde podamos ver algún tipo de reacción o medida que lo haga revertir . Son situaciones que se vienen enquistando desde hace años y la que no vamos a cambiar de un día para el otro".

Pese a destacar que a partir de los diagnósticos que se vienen haciendo "hay una toma de conciencia real del problema y de la gravedad y dimensión" , puso énfasis en que "hasta que no haya una concientización general de los niveles que corresponden del Estado de que esto tiene que cambiar, no va a ocurrir. Hoy los medios nacionales han puesto los ojos desde hace un tiempo en Rosario y reflejan nuestra situación con un morbo demasiado exacerbado que hace que repercuta en la sensación de la gente".

policia Los Pumitas.jpg La policía custodió las instalaciones del club donde velaron a Máximo Gerez. Foto: Francisco Guillén / La Capital

La pueblada en empalme Graneros tras el asesinato en barrio Los Pumitas del niño Máximo Gerez -víctima de una balacera motivada por una disputa naco- provocó que los vecinos denunciaran una vez más la complicidad de la policía. Consultada sobre si compartía esa mirada, la funcionaria del MPA expresó: "Ese tipo de situaciones ocurren por complicidad policial. No podemos ser hipócritas y negarlo, pero es una degradación que venimos viendo desde hace años".

Asimismo, explicó que "es muy difícil llegar a un alto jefe policial porque nosotros tenemos que investigar con la policía", y agregó: "Investigar sin ella es mucho más dificultoso. Lo que ocurre en determinados barrios con una ausencia absoluta y complicidad de la policía es mucho peor el resultado que provoca". Desde su punto de vista "cuando pido que todas las fuerzas se pongan a trabajar y haya conciencia es pensar en cómo replantear la policía. Porque hay mucha policía que trabaja bien y quiere algo distinto para la fuerza".

"No tenemos la suficiente policía"

Acerca de si el desembarco de más gendarme en Rosario le generaba alguna expectativa, Iribarren uso el foco en el ciudadano común: "No se le puede negar a ningún rosarino la percepción de que no hay policías en las calles. Nosotros lo vemos cotidianamente con la falta de personal policial en la función judicial, el policía que realiza investigaciones. Y eso no se va a cubrir con la llegada de más fuerzas federales a colaborar en esta tarea de prevención".

Iribarren volvió a reclamar "un sinceramiento" y planteó que "no tenemos la suficiente policía en proporción con otros lugares de la provincia", y continuó: "Hoy, el problema está en Rosario, hay que inyectarle todos los recursos para que el problema disminuya. Y que haya más policía en la investigación, y sumar también para la prevención".

En el marco del análisis de los proyectos enviados por el gobernador Omar Perotti a la Legislatura, la jefa de los fiscales señaló que "cuando se trata de hacer medidas más restrictivas -con la aplicación de prisión preventiva- hay que pensarque estas medidas implican mayor cantidad de detenidos, lo que implica mayor y menor posibilidad de control en las cárceles".

"Lo que no estoy escuchando -redondeó Iribarren- es que se hable de qué se va a hacer con los presos de la provincia. Porque los presos no son un problema solo de la Justicia Federal o del Servicio Penitenciario. Acá tenemos problemas graves en Coronda o en Piñero. Y lo que pasa en Piñero es lo que repercute en la ciudad. Si solo se está pensando a una reacción y que implique más presos, tampoco es la solución".