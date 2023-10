Intentan identificar a los asesinos de Ivana captados por cámaras en la escena

Así se desató una breve pelea o entredicho que culminó con el agresor escapando por Montevideo hacia el este mientras el muchacho llamaba una ambulancia.

En cuanto a las imágenes de cámaras en las cuales se busca información para esclarecer el episodio, Avila explicó que en el edificio frente al cual cayó Ivana hay una cámara que solo captó ese momento, pero no el momento de la agresión ocurrida a 25 metros de allí. Tampoco hay cámaras en la esquina de Montevideo y Ovidio Lagos donde se desencadenó el episodio, por lo que hasta el momento no hay ningún registro de la secuencia que desembocó en la muerte de la muchacha.

Así, los investigadores buscan a los asesinos en las imágenes que puedan haberlos captados huyendo de la escena del crimen. Para eso están cruzando datos aportados por testigos presenciales sobre sus fisonomías y cómo vestían, además de las rutas de escape por las que los vieron huir. De esa manera lograron individualizar a al menos dos personas cuyas descripciones coinciden con los registros de algunas de las 14 cámaras cuyas imágenes hasta el momento están analizando.

Paralelamente, con esa información se están realizando tareas de inteligencia para poder saber quiénes son esas personas y saber dónde encontrarlas. “Al no estar identificados no sabemos si son barras bravas, pero está claro que son simpatizantes de Newell's que decidieron atacar a toda persona que pasara vestida de Central o tocando bocina por las inmediaciones del estadio del parque”, explicó Avila.

Nada que ver

Por otra parte, Avila desvinculó del hecho a los detenidos minutos después del asesinato por haber estado arrojando piedras contra los hinchas de Central que pasaban en autos, motos o a pie celebrando la victoria en el clásico por la zona de Pellegrini y Ovidio Lagos. En ese sentido, aclaró que está demostrado que Mauricio Alejandro D., Lucas Santiago O. y Santiago Javier R. no tienen nada que ver con el homicidio, si bien estaban haciendo lo mismo que los asesinos a la misma hora y a menos de dos cuadras de distancia.

“Sabemos que ellos no fueron, no coinciden sus descripciones por las aportadas por testigos”, indicó el fiscal sobre los tres detenidos que serán imputados este martes a las 14 por el fiscal Germán Mazzoni.

Asimismo, Avila también se refirió al hombre de unos 40 años que aparece en otro video viralizado en el que se filmó con un cascote en la mano y dando a entender que les arrojaría piedras a quienes pasaran cerca del Coloso del Parque celebrando el triunfo de Central. “Vi ese video, me interioricé al respecto, pero no tuvo que ver con el crimen tampoco. Los testigos me contaron que también recibieron ese video, pero no vieron a esta persona. No coincide su vestimenta ni fisonomía”, dijo el fiscal.